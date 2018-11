व्हाइट हाउस में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मनाई दिवाली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के शीर्ष लोगों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर उन्होंने भारत और अमेरिका के बेहतर होते रिश्तों की जमकर सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया। वाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में दिया जलाने से पहले ट्रंप ने मेहमानों को संबोधित किया। यह लगातार दूसरा साल है, जब ट्रंप ने वाइट हाउस में दिवाली मनाई। उन्होंने कहा, ‘हम भारत के साथ बेहतर व्यापारिक सौदे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, वे बेहद बेहतर कारोबारी हैं। वे मोलभाव करने में बहुत अच्छे हैं।…वे बेस्ट हैं।’ ट्रंप ने मोदी के साथ अपनी दोस्ती के अलावा अपनी बेटी इवांका के भारत दौरे का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा, ‘मोदी मेरे मित्र हैं और अब उसके (इवांका) भी। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि भारत और भारतीय लोगों के लिए मेरे मन में अपार सम्मान है।’

ट्रंप ने कहा कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और जल्द ही उनसे बातचीत करेंगे। ट्रम्प और मोदी 30 नवम्बर और एक दिसंबर को अर्जेंटीना में जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां इन दोनों के बीच बैठक होने की संभावना है। व्हाइट हाउस ने हालांकि इस संबंध में अब तक कोई घोषणा नहीं की है। ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में दिवाली के जश्न के दौरान अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सिंह सरना से कहा, ‘‘मैं जल्द उनसे बातचीत करूंगा। शुक्रिया।’’ सरना ने ट्रम्प की बातों का जवाब देते हुए कहा,‘वह भी आपसे मिलना चाहते हैं। व्हाइट हाउस के दिवाली के जश्न में विशेष रूप से आमंत्रित सरना से ट्रम्प ने कहा कि उन्हें भारत से लगाव है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘हमें आपका देश पसंद है। जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिये मेरे मन में बेहद सम्मान है। कृपया मेरी तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीजिये।’’ ट्रम्प और मोदी के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी है। ट्रम्प ने राष्ट्रपति चुनाव के लिये प्रचार के दौरान देश में (भारत में) आर्थिक और नौकरशाही में सुधारों के लिए मोदी की प्रशंसा भी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले साल जून में व्हाइट हाउस में मोदी की मेजबानी भी की थी।

Today, we gathered for Diwali, a holiday observed by Buddhists, Sikhs, and Jains throughout the United States & around the world. Hundreds of millions of people have gathered with family & friends to light the Diya and to mark the beginning of a New Year. https://t.co/epHogpTY1A pic.twitter.com/9LUwnhngWJ

