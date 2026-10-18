अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में हो रहे हिंसक देशव्यापी प्रदर्शनों को इमिग्रेशन से जोड़ दिया है और इसे फ्रांस के प्रदर्शन का कारण बताया है। फ्रांस में इन दिनों हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें लाखों लोग सड़कों पर लूटपाट और आगजनी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी स्कूलों की खराब स्थिति और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

फ्रांस की पुलिस ने पूरे देश में कम से कम 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां तब हुईं जब हिंसक समूहों की अधिकारियों के साथ झड़प हुई और उन्होंने दुकानों को लूटने की कोशिश की। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को नकाबपोश समूहों ने आगजनी की और सिटी हॉल समेत कई सार्वजनिक इमारतों में तोड़फोड़ और आगजनी की है। प्रदर्शनकारियों ने लिमोज टाउन हॉल भी जला दिया, यह इमारत 148 साल पुरानी बताई गई।

ट्रंप ने किया पोस्ट

फ्रांस में छात्रों के नाराजगी से शुरू हुआ ये विरोध-प्रदर्शन राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव से छह महीने पहले ही हो रहे हैं।

रविवार को ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, “फ्रांस जल रहा है! बिल्कुल अलग दुनिया से आए (जिनके दिलों में नफरत भरी है ) लोगों के आने से एक समय का महान देश बर्बाद हो गया है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सीमाओं को बंद करें और हालात पर काबू पाएं!”

The White House (@WhiteHouse) posts, "Close your Borders and take control, before it is too late! – President DONALD J. TRUMP" pic.twitter.com/KxqOTrX8mT — Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026

साथ ही, एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ट्रंप अमेरिका में नवंबर के मिडटर्म चुनावों के लिए आयोजित एक रैली के दौरान फ्रांस के विरोध प्रदर्शनों का मजाक उड़ाते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि पेरिस “क्रांतियों” के लिए एक स्वाभाविक जगह लगती है।

फ्रांस प्रदर्शन को लेकर उड़ाया मजाक

फ्रांस में चल रहे प्रदर्शनों और अशांति के बारे में मजाक करते हुए, ट्रंप को यह कहते सुना गया, “चलो फ्रांस चलते हैं? यह एक बहुत अच्छी जगह है। न कोई दंगा, न कोई क्रांति। वैसे, फ्रांस तो क्रांतियों के लिए एकदम बेहतरीन जगह लगती है। यकीन ही नहीं होता! चलो फ्रांस चलते हैं और क्रांति में शामिल हो जाते हैं।”

फ्रांसीसी पुलिस ने बताया है कि अकेले पेरिस में 850 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने कहा कि अब तक हुए इस हंगामे में 500 से अधिक पुलिस अधिकारी, जेंडरम (सशस्त्र पुलिसकर्मी) और दमकलकर्मी घायल हुए हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि प्रदर्शनों में लगभग 5,50,000 लोगों ने हिस्सा लिया है, जबकि आयोजकों का मानना ​​है कि यह संख्या 8,00,000 के पार पहुँच गई है।

फ्रांसीसी पुलिस ने बताया कि शनिवार को मध्य पेरिस में 1,000 से अधिक लोगों के समूहों ने बिना अनुमति के मार्च निकाले। एपी के अनुसार, पुलिस ने कहा, “देर दोपहर तक, बड़ी संख्या में ऐसे लोग आ गए जिनका एकमात्र मकसद अशांति का फायदा उठाकर चोरी और लूटपाट करना था।”

मंत्री नुनेज ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “विरोध करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। लेकिन हिंसा के जरिए जानबूझकर और सामूहिक रूप से अव्यवस्था फैलाना ऐसा अधिकार नहीं है।” उन्होंने पेरिस और मार्सिले सहित कई शहरों में हजारों व्यवसायों में की गई तोड़फोड़ और लूटपाट के संदर्भ में यह बात कही।

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टेक्सास के फोर्ट हूड सैन्य अड्डे पर 13 लोगों की हत्या करने वाले अमेरिकी सेना के डॉक्टर निदाल हसन की फांसी का सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा। पहले निदाल की फांसी का प्रसारण करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अमेरिका में इस कदम की राजनीतिक हलकों में काफी आलोचना हुई, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हसन की फांसी के प्रसारण को रोक दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें