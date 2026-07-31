अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि एक ऐतिहासिक समझौते के तहत हमास और गाजा के हथियारबंद समूह अपने हथियार छोड़ देंगे। ट्रुथ सोशल पर की गई पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि यह समझौता गाजा में एक नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में बड़ा कदम है।
ट्रंप ने कहा है कि यह समझौता उनके ‘20-Point Plan’ का अहम चरण है। ‘20-Point Plan’ का मकसद गाजा में शांति और स्थिरता स्थापित करना है।
ट्रंप ने कहा है कि गाजा का प्रशासन एक नई फिलिस्तीनी सरकार संभालेगी और यह ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के साथ मिलकर काम करेगी। ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की पहल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा संघर्षविराम योजना का हिस्सा है।
‘बोर्ड ऑफ पीस’ का काम युद्ध के बाद गाजा में बनने वाले हालात की निगरानी करना है और ट्रंप इसके अध्यक्ष हैं। यह बोर्ड गाजा के पुनर्निर्माण, इसके लिए जरूरी निवेश जुटाने और फंडिंग की व्यवस्था आदि का काम करता है। ट्रंप ने कहा है कि इस समझौते के बाद गाजा का इस्तेमाल इजरायल पर आतंकवादी हमलों के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समझौता एक साथ नहीं बल्कि इसे चरणों में लागू किया जाएगा।
ट्रंप ने कहा, “जैसे ही निशस्त्रीकरण पूरा हो जाएगा, इजरायली सेना गाजा से हट जाएगी और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एक नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर गाजा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संभालेगी।”
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