ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ ‘काम खत्म’ करने की धमकी दी थी। इसके जवाब में अरागची ने कहा कि पिछली बार जब ऐसा टकराव हुआ था, तो ईरान और भी मजबूत होकर उभरा था।

ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “पिछली बार जब आप ‘काम खत्म करना’ चाहते थे, तो ईरान और भी मजबूत होकर उभरा। क्या आप फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं? आपका स्वागत है। लेकिन सावधान रहें, हमारे भी कुछ अधूरे काम हैं।”

ईरानी मंत्री ने नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इजरायली नेता अपने देश में कानूनी परिणामों से बचने के लिए अमेरिका को एक और सैन्य संघर्ष में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके परिणाम इजरायल और ट्रंप दोनों को प्रभावित कर सकते हैं अरागची ने कहा, “नेतन्याहू जेल जाने से बचने के लिए अमेरिका को एक और युद्ध में धकेल रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि इसके नतीजे इजरायल या अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए क्या होंगे।”

Last time you wanted to "finish the job", Iran emerged even stronger. Want to try your luck again? Be our guest. But be careful; we have unfinished jobs too.



Netanyahu is driving America into another war to stay out of jail, whatever the consequences for Israel—let alone POTUS. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 18, 2026

ट्रंप ने नेतन्याहू का समर्थन किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अक्टूबर को होने वाले इजरायली संसदीय चुनावों से पहले सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ टकराव को संभालने और शांति की दिशा में काम करने के लिए इजरायली नेता की तारीफ की।

ट्रुथ सोशल पर इजरायल की जनता को संबोधित करते हुए एक लंबी पोस्ट में ट्रंप ने नेतन्याहू को महान प्रधानमंत्री बताया है और उनके फिर से चुनाव जीतने के अभियान को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। ट्रंप ने इजरायली मतदाताओं को किसी और नेता को न चुनने की चेतावनी भी दी। उन्होंने संकेत दिया कि अगर उन्होंने किसी गलत नेता को चुना, तो अमेरिका को मामले में दखल देना पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा, “मैं ऐसा करने का इच्छुक नहीं हूं।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दशकों से इजरायल और अमेरिका के लिए खतरा बने रहने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने जल्द ही अपना रुख नहीं बदला, तो अमेरिका जल्द ही काम पूरा कर देगा।

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ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकोफ से पूछा कि क्या वह कभी ऐसी बातचीत में शामिल हुए हैं, जिसमें किसी भी पल बमबारी होने का खतरा हो। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि यह सवाल उन्होंने स्टीव विटकोफ से तब पूछा था जब वह और स्टीव विटकोफ यूरेनियम संवर्धन को लेकर बात कर रहे थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…