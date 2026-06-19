नाइजर के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर गुरुवार को हमला हुआ है। इस हमले में 35 लोग मारे गए हैं। नाइजर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मृतकों में 22 हमलावर, 11 सैनिक और दो नागरिक शामिल हैं। पांच महीने से भी कम समय में यह दूसरा हमला है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि मारे गए 22 हमलावरों के अलावा चार अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार शाम को अल-कायदा से संबद्ध जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन (जेएनआईएम) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली।

मुख्यतः मुस्लिम आबादी वाले इस देश के निवासियों ने बीबीसी को बताया कि वे सुबह की नमाज पूरी ही कर चुके थे कि राजधानी नियामे में स्थित डियोरी हमानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विस्फोटों और गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगीं।

नाइजर एक दशक से इस्लामी विद्रोह से जूझ रहा है और जनवरी में इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े एक संगठन ने उसी हवाई अड्डे पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी।

हवाई अड्डे के पास रहने वाले लावल्ली त्सल्हा ने बीबीसी को बताया कि हमने लगभग 05:50 (04:50 जीएमटी) पर अपनी प्रार्थना समाप्त की और उसके तुरंत बाद हमने एक जोरदार धमाका सुना- जैसे कुछ फट गया हो, शायद कोई टायर। हमें कुछ देर बाद ही पता चला कि क्या हो रहा था।

खबरों के मुताबिक, आरपीजी-7 लॉन्चर, एके-47 राइफल, विस्फोटक, ग्रेनेड, संचार उपकरण और हजारों राउंड गोला-बारूद सहित हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी जब्त किया गया।

हथियारबंद स्थानीय निवासी भी तलाशी अभियान में शामिल हो गए। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने नागरिकों को इसमें शामिल होने से रोकने की कोशिश की। नाम न बताने की शर्त पर एक निवासी ने कहा कि हमलावर स्थानीय आबादी में घुलमिल गए थे, इसलिए उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। नागरिकों ने आत्मरक्षा के लिए और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर हमला करने के लिए कुल्हाड़ी और लाठियां उठा लीं।

गुरुवार दोपहर को हवाई अड्डे के आसपास के इलाके को बंद कर दिया गया था और सुरक्षा बल इलाके में आने-जाने वाले वाहनों की तलाशी ले रहे थे। अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने हमले की कड़ी निंदा की और नाइजीरियाई बलों की प्रशंसा की। जिनके कार्यों से “हमले को विफल करना और हवाई अड्डे की सुविधाओं को सुरक्षित करना संभव हुआ। डिओरी हमानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाइजर के सबसे संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों में से एक है, जो नागरिक विमानन केंद्र और सैन्य अड्डे दोनों के रूप में कार्य करता है।

नाइजर के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जनवरी में हवाई अड्डे पर हुए हमले में चार सैन्यकर्मी घायल हो गए और 20 हमलावर मारे गए। उस समय, तीन साल से सत्ता में रहे नाइजर के सैन्य सरकार के प्रमुख ने हमले को नाकाम करने में मदद के लिए रूस को धन्यवाद दिया।

खामेनेई ने खोला अमेरिका से संवाद का दरवाजा, बोले- बात होगी लेकिन ‘दुश्मन’ के आगे झुकेंगे नहीं

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने पहली बार अमेरिका के साथ सीधे बातचीत का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन के साथ आमने-सामने की वार्ता का मतलब यह नहीं है कि ईरान अमेरिकी दबाव या उसके विचारों को स्वीकार कर लेगा। खामेनेई का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे। पढ़ें पूरी खबर।