संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने यूएई का दौरा किया और वहां राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से गुप्त मुलाकात की थी।

इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया था कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान नेतन्याहू यूएई गए थे और शेख मोहम्मद बिन जायद से मिले थे।

हालांकि, कुछ ही समय बाद, यूएई के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि नेतन्याहू की यात्रा के बारे में दावे पूरी तरह से निराधार थे। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध अनौपचारिक व्यवस्थाओं पर आधारित नहीं थे।

बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात में संबंधित अधिकारियों द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषणा किए जाने तक बिना पूर्व सूचना के की गई यात्राओं या गुप्त व्यवस्थाओं के संबंध में कोई भी दावा पूरी तरह से निराधार है।

नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इस बैठक के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच संबंधों में एक “ऐतिहासिक सफलता” मिली है।

बैठक से परिचित एक सूत्र ने बताया कि नेतन्याहू और शेख मोहम्मद ने 26 मार्च को ओमान सीमा के पास स्थित एक नखलिस्तान शहर अल-ऐन में मुलाकात की और उनकी बैठक कई घंटों तक चली।

सूत्रों के अनुसार, मोसाद प्रमुख देदी बारनिया ने ईरान के साथ युद्ध के दौरान सैन्य कार्रवाईयों के समन्वय हेतु संयुक्त अरब अमीरात की कम से कम दो यात्राएं कीं। खुफिया प्रमुख की इस यात्रा की खबर सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रकाशित की थी।

ईरान युद्ध के दौरान हुए हमलों के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है । जिनके साथ उसने 2020 के अब्राहम समझौते के तहत संबंध स्थापित किए थे। वह इज़रायल के साथ संबंधों को क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के एक साधन और वाशिंगटन तक पहुंचने के एक माध्यम के रूप में देखता है।

मंगलवार को इज़रायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने बताया कि युद्ध के दौरान इज़राइल ने यूएई को अपनी आयरन डोम रक्षा प्रणाली की बैटरियां और उन्हें चलाने के लिए कर्मी भेजे थे।

संयुक्त अरब अमीरात एक क्षेत्रीय व्यापार और वित्तीय केंद्र है और वाशिंगटन के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक है। इसने एक मुखर विदेश नीति अपनाई है और मध्य पूर्व और अफ्रीका में अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित किया है।

अमेरिका और इज़रायल के हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों पर जो हमले किए, उनमें यूएई को उसके पड़ोसी देशों की तुलना में ज्यादा निशाना बनाया गया। इन हमलों में नागरिक ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को नुकसान पहुंचा।

खाड़ी के कई अन्य देशों के विपरीत संयुक्त अरब अमीरात के पास एक पाइपलाइन है जो उसे अवरुद्ध होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास अपने तेल निर्यात का कुछ हिस्सा मोड़ने की अनुमति देती है। जिससे वह लंबे समय तक चलने वाले व्यवधान का सामना करने में अधिक सक्षम है। लेकिन युद्ध से वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचने का खतरा है, जो क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है।

‘मुझे पाकिस्तान पर भरोसा नहीं…’, अमेरिकी सीनेटर ने ईरान मुद्दे पर इस्लामाबाद को घेरा

अमेरिका और ईरान के बीच जारी मध्यस्थता प्रयासों पर सवाल उठाते हुए रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने मंगलवार को पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्लामाबाद पर “बिल्कुल भरोसा नहीं” है। पाकिस्तान की भूमिका पर संदेह जताते हुए उन्होंने कहा कि वाशिंगटन को ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते के लिए किसी दूसरे मध्यस्थ की तलाश करनी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर।