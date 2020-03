राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 24-26 फरवरी को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए। शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और मोदी का बांग्लादेश दौरा रद्द करने की मांग की। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर्रहमान की अगले महीने 100वीं जयंती है और इससे जुड़े समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित हैं।

हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोरोना वायरस के चलते पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा रद्द हो सकता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री को बतौर मुख्य अतिथि बुलाने से पीछे हट जाएं और न्योता रद्द किया जाए। मोदी 17 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं।

सोशल मीडिया में दिल्ली हिंसा और पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़े वीडियो भी वायरल हुए हैं। ट्विटर यूजर्स साकिबुल हक @SakibulHoque8 ने ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग नारेबाजी करते हुए नजर आए। ट्वीट में कहा गया, ‘बांग्लादेश में पीएम मोदी की यात्रा के खिलाफ लोगों ने राजधानी ढाका में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी को यहां नहीं आने देंगे। अगर सरकार मोदी को दिया निमंत्रण रद्द नहीं करती है तो 17 मार्च को एयरपोर्ट बंद कर दिया जाएगा।’

Sea of people protests in #Dhaka to prevent #Modi‘s arrival in #Bangladesh.

They said, 'we won't let him come here; If govt doesn't withdraw Modi's invitation, the airport will be cordoned off on March 17.

