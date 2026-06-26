वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 235 हो गई है और कम-से-कम 4,300 लोग घायल हुए हैं। भूकंप के बाद हजारों लोगों के लापता होने की खबर है जिससे आशंका जताई जा रही है कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है।

बुधवार शाम आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के इन भूकंपों को वेनेजुएला में पिछले एक सदी से भी अधिक समय में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक माना जा रहा है।

भूकंप के बाद हजारों लोगों के लापता होने की सूचना है और एहतियात के तौर पर ब्राज़ील के अमेज़न क्षेत्र तक कई इमारतों को खाली कराया गया है। इस बीच, उत्तरी वेनेजुएला के कई शहरों में लोग सड़कों पर निकले आए और लापता लोगों की तलाश में जुटे रहे।

स्वास्थ्य मंत्री कार्लोस अल्वाराडो ने सरकारी मीडिया से कहा, ”हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग 235 ऐसे लोग लाए गए, जो या तो पहले ही दम तोड़ चुके थे या अस्पताल पहुंचने पर उनकी मौत हो गई।”

अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और कुछ स्कूल भवनों का इस्तेमाल राहत शिविरों व सहायता केंद्रों के तौर पर किया जाएगा।

राहत अभियान में जुटी टीमें

घायलों को खून से लथपथ हालत में मलबे से बाहर निकाला गया। इनमें एक महिला सीमेंट के भारी स्लैब के नीचे फंसी हुई दिखाई दी और मलबे से उसके एक पैर का हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, बचाव दल ने काफी प्रयास के बाद उसे जीवित बाहर निकाल लिया।

एक महिला अपने तीन और दस वर्षीय बच्चों के शवों को कंबलों में लपेटकर ले जाते देख फूट-फूटकर रो पड़ी और बेसुध होकर गिर गई। वहीं, कई लोग अपने लापता परिजनों के नाम पुकारते हुए मदद की गुहार लगाते रहे।

अधिकारियों के मुताबिक, राजधानी काराकस के उत्तर में स्थित ला गुएरा के तटीय इलाके में जानमाल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस भीषण त्रासदी के बाद दुनिया के कई देशों ने वेनेजुएला को राहत सामग्री और मानवीय सहायता भेजने की पेशकश की। इनमें अमेरिका भी शामिल है।

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आपातकाल की घोषणा की थी और बताया कि कई क्षेत्रों में इमारतें ढह गई हैं। उन्होंने बताया कि भूकंप के चलते काराकस के पास स्थित सिमोन बोलिवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा जबकि मेट्रो और गैस आपूर्ति सेवाओं को भी रोक दिया गया।

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वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों की वजह से भारी तबाही हुई है। पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।