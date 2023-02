Turky Earthquake: तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 24000 पार, बारिश और ठंड के बीच राहत- बचाव अभियान तेज

तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए दुनिया के 70 से अधिक देश इसके लिए आगे आए हैं।

Turkey Earthquake: तुर्की के दियारबाकिर में 6 फरवरी, 2023 को आए भूकंप के बाद की तस्वीर। (Reuters)

तुर्की और सीरिया में आए भूकंप (Turkey-Syria Earthquake) ने भयानक तबाही मचाई है। तुर्की में पिछले 20 साल में आया यह सबसे भयावह भूकंप है। शनिवार को तुर्की-सीरिया मरने वालों की संख्या 24,000 के करीब पहुंच गई। हालांकि, बारिश और ठंड के चलते राहत- बचाव अभियान में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। Turkey में 6 फरवरी को आया था 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप तुर्की में सोमवार को 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। इस भूकंप के बाद भी कई हल्के झटके महसूस किए गए। जैसे-जैसे मलबे के ढेर हटाए जा रहे हैं उनके नीचे से लाशें निकल रही हैं। वहीं मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। UNHCR के मुताबिक सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से सीरिया में कम से कम 5.3 मिलियन लोग बेघर हो गए हैं। भूकंप के बाद दोनों देशों में कम से कम 870,000 लोगों को भोजन की तुरंत आवश्यकता है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद ने भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। एर्दोगन ने माना कि सोमवार को आए भूकंप के बाद सरकार को जिस तेजी से राहत कार्य चलाना था, उतनी तेजी से काम हो नहीं पाया। तुर्की में कई देशों की ठीम राहत-बचाव कार्य के लिए पहुंची है। भारत की ओर से NDRF की टीम भी पहुंची है जो दिन-रात कड़ी मेहनत कर रही है। ज्यादा तीव्रता के भूकंप के चलते खिसक गईं टेक्‍टोनिक प्‍लेट बताया जा रहा है कि तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप के कारण यह देश 10 फीट खिसक गया है। तुर्की में आए भूकंप की तीव्रता इतनी ज्‍यादा थी कि टेक्‍टोनिक प्‍लेट खिसक गईं। डरहम यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के प्रोफेसर डॉ. बॉब होल्डवर्थ का कहना है कि अगर भूकंप 6.5 से 6.9 की तीव्रता से आता है तो जमीन एक मीटर तक खिसक जाती है। वहीं, इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आने के कारण जमीन इससे भी ज्‍यादा खिसक सकती है।

