अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को नाटो सहयोगियों के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य अभियान में शामिल होने से इनकार करने के लिए उन्हें “कायर” करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के बिना नाटो “कागजी शेर” (PAPER TIGER) है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी समर्थन के बिना नाटो “कागजी शेर” (PAPER TIGER) है। वे तेल की ऊंची कीमतों के बारे में शिकायत तो करते हैं, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने में मदद करने से इनकार करते हैं।

ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका के बिना नाटो एक कागजी शेर है! वे परमाणु शक्ति संपन्न देश होने से रोकने के लिए ईरान की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब जब यह लड़ाई सैन्य रूप से जीत ली गई है और उनके लिए खतरा बहुत कम है, तो वे तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत करते हैं, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को खोलने में मदद नहीं करना चाहते, जो एक साधारण सैन्य कार्रवाई है और तेल की ऊंची कीमतों का एकमात्र कारण है। उनके लिए यह करना कितना आसान है, और इसमें जोखिम भी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि कायर हैं ये लोग,और हम इन्हें याद रखेंगे!

अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए युद्धपोत तैनात करने के उनके आह्वान पर सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दी या उसे अस्वीकार कर दिया। होर्मुज जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जिससे वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है।

यह गतिरोध ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जहाजों पर किए गए हमलों और खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की लहरों के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में 40% से 50% की वृद्धि हुई है, जो 28 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के प्रतिशोध में किए गए थे।

इससे पहले, ट्रंप ने कहा था कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखने के लिए अमेरिका को अपने सहयोगियों के समर्थन की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया था कि नाटो के कई सदस्यों ने इस अभियान में भाग लेने से इनकार कर दिया है।

मंगलवार को ट्रुथ सोशल पर एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, “संयुक्त राज्य अमेरिका को हमारे अधिकांश नाटो ‘सहयोगियों’ द्वारा सूचित किया गया है कि वे मध्य पूर्व में ईरान के आतंकवादी शासन के खिलाफ हमारे सैन्य अभियान में शामिल नहीं होना चाहते हैं, इसके बावजूद कि लगभग हर देश हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों से दृढ़ता से सहमत है, और ईरान को किसी भी तरह से परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”

ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि सहयोगियों का इस तरह पीछे हटना नाटो के भविष्य के लिए “बहुत बुरा” साबित हो सकता है। Financial Times से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अगर साथी देश साथ नहीं देंगे, तो इससे इस गठबंधन की मजबूती पर भविष्य में असर पड़ सकता है।

दुनियाभर के पार्क और पर्यटन क्षेत्र दुश्मनों के लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे: ईरानी सेना

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच ईरान के शीर्ष सैन्य प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि दुनियाभर के पार्क, मनोरंजन क्षेत्र और पर्यटन स्थल तेहरान के दुश्मनों के लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे। जनरल अबोलफजल शेखरची ने शुक्रवार को यह चेतावनी दी। ईरानी सरकारी टेलीविजन द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित एक बयान में शेखरची ने कहा, ”अब से, आपके बारे में हमारे पास मौजूद जानकारी के आधार पर, दुनियाभर में कहीं भी पार्क, मनोरंजन क्षेत्र और पर्यटन स्थल आपके लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे।” पढ़ें पूरी खबर।