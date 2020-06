COVID-19 संकटः US ने की चीन की मदद, पर उसने दिया कोरोना वायरस जैसा बुरा तोहफा- बोले डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका ने चीन की मदद की। एक साल में हमने उसे 500 बिलियन डॉलर्स दिए थे, पर उसने कोरोना वायरस संक्रमण जैसा तोहफा दिया। यह एक बुरा तोहफा है। ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें इसे इसकी जड़ में ही रोक देना चाहिए था।

शुक्रवार को ट्रंप ने अपने संबोधन में बताया- कोरोना वैक्सीन को लेकर हमारी बैठक हुई। हम इस दिशा में कमाल का काम कर रहे हैं। हम जल्द ही सकारात्मक चौंकाने वाले नतीजे दे सकते हैं। वैक्सीन्स पर शानदार काम जारी है।

बकौल ट्रंप, “हम दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और चीन के साथ भी काम करेंगे। हम सबके साथ काम करेंगे, पर जो कुछ भी हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए।”

अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक, कोरोना चीन का दिया हुआ ‘तोहफा’ है। यह अच्छा तो नहीं है, पर वे उसे उसकी जड़ में ही रोक सकते थे। यह बहुत बुरा गिफ्ट है। आखिर कैसे यह वुहान (जहां बहुत बुरी स्थिति पनप गई थी) से चीन के बाकी हिस्सों तक नहीं गया?

ट्रंप आगे बोले- चीन ने अमेरिका से बहुत लाभ लिया है। हमने उन्हें फिर से बनने में मदद की है। उन्हें हमारी तरफ से 500 बिलियन डॉलर एक साल में दिए गए। लोग कितने बेवकूफ थे, जिन्होंने हमारे देश का नेतृत्व चीन व बाकी देशों के साथ किया। पर ये सब बदलने वाला है।

