Covid-19 : अमेरिका, इजरायल और डेनमार्क में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, खतरे को लेकर WHO ने दिया यह बयान

Covid-19: 13 अगस्त तक दुनियाभर में कोरोना के 769 मिलियन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।

कोरोना को लेकर अभी लापरवाही न बरतें (File Photo- Express/ Abhisek Saha)

Follow us on



instagram

telegram