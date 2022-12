Covid-19 in China: दुनिया को फिर धोखा देनी की तैयारी में चीन, कोविड डाटा पब्लिश करना किया बंद, जानिए क्या हैं ताजा हालात

Corona in China: चीन में कोरोना विस्फोट के बीच डॉक्टर वहां लगभग 100 मिलियन COVID केस और 10 लाख मौतों का अंदेशा जता रहे हैं।

COVID-19 in China (Photo Source- Reuters)

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram