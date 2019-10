‘कश्मीर पर भारत का समर्थन करने वाले देशों पर मिसाइल से करेंगे हमला’, पाकिस्तानी मंत्री की गीदड़भभकी

jammu and kashmir: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते समान्य नहीं हैं। पाकिस्तान शुरू से इसका विरोध कर रहा है और इस मुद्दे को उन्होंने यूएन में भी उठाया लेकिन उसे कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिली है। पाकिस्तान की सरकार और उनके मंत्री आए दिन कश्मीर को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। हालही में ऐसा ही एक और विवादित बयान कश्मीर और गिलगिट बालिस्तान मामले के मंत्री अली अमीन गंदापुर ने दिया है। गंदापुर ने गीदड़भभकी देते हुए ‘कश्मीर पर भारत का समर्थन करने वाले सभी देशों को धमकी दी है।

अमीन गंदापुर ने कहा कि जो भी देश कश्मीर मुद्दे पर भारत का देगा उनपर पाकिस्तान मिसाइल से हमला कर देगा। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर के मसले पर भारत के साथ तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान युद्ध में जाने को तैयार रहेगा। ऐसे में जो देश कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ दे रहे हैं वह हमारे लिए दुश्मन की तरह हैं। हम भारत के साथ-साथ इन दशों पर भी मिसाइल दागेंगे। गंदापुर के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्ता

न की तरफ से इस तरह का कोई बयान आया हो। अगस्त में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे अपने लेख में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अगर दुनिया कश्मीर के मुद्दे को नजरअंदाज करती है तो दोनों देश सैन्य लड़ाई के करीब पहुंच जाएंगे। उनके कई मंत्री परमाणु हमले तक की धमकी भी दे चुके हैं।

Minister for Kashmir Affairs, Gandapur is back and how: “any country that will not stand with Pakistan over Kashmir will be considered our enemy and missiles will be fired at them as well, in case of war with India.”

I hope Trump received the message. pic.twitter.com/lcwuZwJiNq

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) October 29, 2019