कोरोना वायरस के कहर के चलते दुनिया के सभी देश सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दे रहे हैं और अपने-अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने को कह रहे हैं। ऐसे में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन से एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां एक लड़के ने लॉकडाउन के वक़्त लड़की को फोन नंबर देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

सेल्फ क्वारंटाइन में रहते हुए ब्रुकलीन के इस लड़के ने एक लड़की को ड्रोन की मदद से अपना नंबर दे दिया। जेरेमी कोहेन नाम के इस लड़के ने ऐसा करते हुए टिकटॉक वीडियो भी बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब एक घंटे बाद लड़की ने उसे मैसेज भी किया। इस वीडियो को जेरेमी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है।

I can’t believe this actually worked and yes this is a real story pic.twitter.com/X5KbBl0qIe

— Jeremy Cohen (@jerm_cohen) March 22, 2020