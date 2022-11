COVID-19: चीन में कोरोना ने फिर बढ़ाई रफ्तार, एक दिन में दर्ज हुए रिकॉर्ड 31 हजार से अधिक मामले

Coronavirus in China: चीन में बुधवार को COVID-19 के कुल 31,454 मामले दर्ज किए गए।

चीन में बढ़े कोरोना के मामले (Source-AP Photo/Andy Wong)

