कोरोना वायरस संक्रमण का कहर दुनिया भर में थमने का नाम नहीं ले रहा है। सर्वाधिक प्रभावित मुल्कों की सूची में टॉप पर अमेरिका है। फिर भी वहां पर कई जगह भीड़ एकजुट हो रही है। ‘सीएएन इंटरनेशनल’ ने अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया कि यूएस में आज लेबर डे है। कार्यक्रम जोरों पर चल रहे हैं और कई जगह तो भारी भीड़ भी इकट्ठा है, जो कि नुकसानदेह साबित हो सकता है।

इसी बीच, यूएस सर्जन जनरल डॉ. जेरोम एडम्स ने कहा है, “एक नवंबर तक स्टेट्स कोरोना वायरस की वैक्सीन का वितरण करने के लिए तैयार रहें।” वहीं, चीन ने पहली बार अपनी स्वदेसी कोरोना वायरस वैक्सीन को प्रदर्शित किया है। यह दवा सिनोवेक बायोटेक और सिनोफॉर्म ने मिलकर बनाई है। हालांकि, इसे मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि इसके क्लीनिकल ट्रायल जारी हैं और उसके पूरा होने के बाद यह बाजार में आ जाएगी। इस वैक्सीन के 2020 के अंत में आने की उम्मीद है।

उधर, रूस ने दुनिया की पहली रजिस्टर्ड (11 अगस्त को) कोरोना वैक्सीन Sputnik V की पहली खेप सर्कुलेशन के लिए लोगों के बीच जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, जल्द ही इसकी डिलीवरी स्थानीय स्तर पर भी होगी। इसे Gamaleya National Research Center of Epidemiology और Microbiology and the Russian Direct Investment Fund (RDIF) ने मिलकर रेडी किया है। बता दें कि हाल में ब्राजील को पछाड़ कर भारत कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गया था।

24 घंटे में कोरोना के देश में 75,809 नए केस आए, जबकि 1,133 मौतें दर्ज की गईं। भारत में अब कुल केस बढ़कर 42,80,423 (मंगलवार सुबह नौ बजे के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार) हो गए हैं, जिसमें 8,83,697 एक्टिव केस हैं। 33,23,951 सही/डिस्चार्ज/माइग्रेट हो चुके हैं और 72,775 मौतें हैं। वहीं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बताया कि कल (7 सितंबर) तक कोरोना वायरस के कुल 5,06,50,128 सैंपल टेस्ट किए गए जिनमें से 10,98,621 सैंपल कल टेस्ट किए गए।