कोरोना संकट के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समोसा खाने की इच्छा व्यक्त की है। मॉरिसन ने रविवार को समोसे की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि वह इस मशहूर स्नैक को भारतीय नेता के साथ खाना चाहेंगे।

मॉरिसन ने ट्वीट किया, ‘‘रविवार को आम की चटनी के साथ समोसे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो लिंक के जरिये बातचीत होगी। मॉरिसन ने ट्वीट में लिखा कि वे (पीएम मोदी) शाकाहारी हैं, मैं उनके साथ समोसे खाना चाहूंगा।’’ ट्वीट की गई तस्वीर में ऑस्ट्रेलियाई पीएम ट्रे में समोसे लिए हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के पीएम की इस इच्छा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। पीएम मोदी ने जवाबी ट्वीट में लिखा कि दोनों देश ‘‘हिंद महासागर से जुड़े है और भारतीय समोसे से एकजुट हैं।’’ मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘स्वादिष्ट दिख रहा है प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। जब हम कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल कर लेंगे तो हम एक साथ मिलकर समोसे का आनंद उठाएंगे। चार जून को हमारी वीडियो मुलाकात का इंतजार है।’’

Connected by the Indian Ocean, united by the Indian Samosa!

Looks delicious, PM @ScottMorrisonMP!

Once we achieve a decisive victory against COVID-19, we will enjoy the Samosas together.

Looking forward to our video meet on the 4th. https://t.co/vbRLbVQuL1

— Narendra Modi (@narendramodi) May 31, 2020