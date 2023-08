कोरोना का भयंकर खौफ! तीन साल बाद इस देश ने खोले अपने बॉर्डर, अभी भी लोगों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन

साल 2020 में कोरोना की दस्तक के बाद से ही नॉर्थ कोरिया में कई सख्त नियम लागू कर दिए गए थे। इसी कड़ी में दूसरे देशों में रह रहे नॉर्थ कोरिया के लोग अपने ही मुल्क में नहीं आ पा रहे थे।

कोरोना पाबंदियों से नॉर्थ कोरिया होने जा रहा मुक्त

उत्तर कोरिया दुनिया का ऐसा देश बन गया है जिसने सबसे देरी से लोगों कोरोना पाबंदियों से मुक्ति देने का काम किया है। साल 2020 में कोरोना की दस्तक के बाद से ही नॉर्थ कोरिया में कई सख्त नियम लागू कर दिए गए थे। इसी कड़ी में दूसरे देशों में रह रहे नॉर्थ कोरिया के लोग अपने ही मुल्क में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब तीन साल बाद उस नियम में ढील दी गई है और लोग अपने वतन फिर लौट पा रहे हैं। लेकिन वापस लौट रहे लोगों को अभी भी एक हफ्ते का क्वारंटीन करना पड़ेगा। बड़ी बात ये है कि वो क्वारंटीन में भी कोई अपने घर में नहीं बल्कि किसी मेडिकल सेंटर पर ही करेगा, यानी कि अभी भी बाहर से आ रहे लोगों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। वैसे नॉर्थ कोरिया में कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल फ्लाइट की भी वापसी हुई थी। तीन साल बाद पहली अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट देश में लैंड की। इस समय कोरोना केस कम हैं और पूरी दुनिया में तमाम पाबंदियों से मुक्ति दे दी गई है, उसे देखते हुए देर से ही सही, नॉर्थ कोरिया ने भी अपनी नीति में बदलाव किया है।

Follow us on



instagram

telegram