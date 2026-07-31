नेपाल के सुनसरी जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा देश के कई अन्य हिस्सों में फैल गई है। हालात को देखते हुए अधिकारियों ने कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है और सेना तैनात कर दी है। चार दिनों से जारी हिंसा में तीन लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं।

हिंसा के बीच, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

अधिकारियों ने बताया कि मधेश प्रांत के सिराहा जिले के गोलबाजार इलाके में हुई झड़पों में एक किशोर की मौत हो गई जबकि सुनसरी हिंसा में घायल हुए एक व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया।

नेपाल के कोशी और मधेश प्रांतों में हिंसा जारी है और यह दोनों प्रांत भारत के बिहार राज्य से सटे हुए हैं। मधेश प्रांत के धनुषा, सिराहा और बीरगंज जिलों के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं, सुनसरी जिले में भी अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू जारी रहा।

सुनसरी जिले में क्या हुआ था?

सुनसरी जिले के देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका के कप्तानगंज इलाके में रविवार को दो धार्मिक समुदायों के बीच उत्सव को लेकर हुए विवाद के बाद झड़प हुई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और सुरक्षा कर्मियों सहित एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे।

शाह ने की शांति की अपील

हिंसा के बीच, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। बालेंद्र शाह ने टीवी पर राष्ट्र के नाम दिए गए संबोधन में कहा कि सरकार हिंसा की निष्पक्ष जांच करेगी। शाह ने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म के जरिये अफवाहें, गलत जानकारी या नफरत फैलाने वाली बातों को आगे न बढ़ाएं।

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10 जुलाई को आत्मदाह करने वाले 25 साल के युवक का चेहरा बालेन शाह सरकार के खिलाफ असंतोष का प्रतीक बन रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।