ईरान ने शनिवार को तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। अमेरिका और इजरायल के साथ करीब दो महीने पहले शुरू हुए संघर्ष के बाद कमर्शियल उड़ानें पहली बार शुरू हो रही हैं। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने बताया कि इस्तांबुल, ओमान के मस्कट और सऊदी अरब के मदीना के लिए फ्लाइट्स रवाना हुईं। ईरान द्वारा ये कदम इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के साथ सीजफ़ायर के तहत ईरान के एयरस्पेस को थोड़ा फिर से खोलने के बाद उठाया गया है।

ईरान के विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा

यह बातचीत ऐसे समय में फिर से शुरू हुई है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार रात इस्लामाबाद पहुंचने के बाद पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ दो राउंड की मीटिंग की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरानी डेलीगेशन सीनियर लीडरशिप के साथ बातचीत जारी रखेगा क्योंकि US के दूतों के शनिवार को इस्लामाबाद पहुंचने की उम्मीद है।

इस बीच व्हाइट हाउस ने कन्फर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सीज़फ़ायर बातचीत को बचाने की नई कोशिश में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजेंगे। हालांकि अब्बास अराघची के आने के तुरंत बाद ईरान ने कहा कि US प्रतिनिधियों के साथ कोई भी बातचीत इनडायरेक्ट रहेगी और पाकिस्तानी अधिकारी दोनों पक्षों के बीच मैसेज पहुंचाएंगे।

होर्मुज अभी भी बंद

यह नया डिप्लोमैटिक कदम अनिश्चितकालीन सीज़फ़ायर के बाद आया है, जिससे ज़्यादातर लड़ाई रुक गई है लेकिन आर्थिक दिक्कतें बनी हुई हैं। खासकर होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से ग्लोबल एनर्जी शिपमेंट पर असर पड़ा है। इस हफ़्ते की शुरुआत में ट्रंप ने सीज़फ़ायर को अनिश्चितकालीन बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद पाकिस्तान अमेरिका और अमेरिका को बातचीत की टेबल पर वापस लाने की कोशिश कर रहा है।

विदेश मंत्री अराघची और अमेरिकी दूत ने इससे पहले 27 फरवरी को जिनेवा में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर घंटों तक इनडायरेक्ट बातचीत की थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। अगले दिन इजरायल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप ने विटकॉफ और कुशनर को ईरानियों की बात सुनने के लिए पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हाल के दिनों में ईरानी तरफ से कुछ प्रोग्रेस देखी है, लेकिन उन्होंने और जानकारी नहीं दी।

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ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने बुधवार को ऐलान किया कि नौसेना सचिव जॉन फेलन को उनके पद से हटाया जा रहा है। ईरान संकट शुरू होने के बाद से यह नेतृत्व में दूसरा बड़ा परिवर्तन है। पूरी खबर पढ़े