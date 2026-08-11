पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया जिसमें कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई। भूकंप में सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और कई लोगों के ढही इमारतों के नीचे दबे होने की आशंका है। राष्ट्रपति एबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला ने आपातकाल की घोषणा की जिससे भूकंप के बाद राहत एवं पुनर्वास के लिए धनराशि तेजी से उपलब्ध कराई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि वह आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे। भूकंप का केंद्र चोको के ग्रामीण इलाके में था।

कोलंबिया की भूवैज्ञानिक सेवा के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह 7:34 बजे 103 किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। इसके बाद 2.8 और 4.8 तीव्रता के दो छोटे झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके केंद्र से काफी दूर तक महसूस किए गए। इसके अलावा वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।

भूकंप से कहां हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

सबसे ज्यादा नुकसान भूकंप के केंद्र से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित शहर पेरेरा में हुआ। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि वहां कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और 65 इमारतें ढह गईं। बचाव दल का मानना ​​है कि इनमें से 15 इमारतों में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। शहर के कुछ हिस्सों में मंगलवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहा। भूकंप के केंद्र से लगभग 200 किलोमीटर दूर कैली में 32 इमारतें ढह गईं।

कोलंबिया के राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि 1500 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में सैनिकों को भेजा गया है। कोलंबिया के विमानन प्राधिकरण ने पेरेरा, मानिज़ेल्स, क्विब्डो, आर्मेनिया, कार्टागो और बुएनावेंचुरा सहित कई क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर नुकसान की सूचना दी है।

इन देशों ने की कोलंबिया को मदद की पेशकश

कई देशों ने कोलंबिया की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि अमेरिका आश्रय, भोजन और आपातकालीन जरूरतों के लिए 15.5 मिलियन डॉलर भेज रहा है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि वाशिंगटन स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और सहयोग के लिए तैयार है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन के अनुसार, यूरोपीय संघ बचाव प्रयासों में सहायता के लिए अपनी कॉपरनिकस उपग्रह प्रणाली का उपयोग कर रहा है। यह आपदा उत्तरी वेनेजुएला में आए दो भूकंपों के दो महीने से भी कम समय बाद आई है जिनमें 6300 से अधिक लोग मारे गए थे।

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दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के काल्डास डिपार्टमेंट के मैनिजेल्स शहर में सोमवार को 7.4 रिक्टर स्केल का जोरदार भूकंप आया है। इस भूकंप ने कई बड़ी-बड़ी इमारतों को हिला दिया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें