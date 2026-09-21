व्हाइट हाउस में रोक के बाद दोबारा एंट्री पाने के लिए MS Now, CNN और Politico ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। इन मीडिया हाउसों को पिछले शुक्रवार को ही व्हाइट हाउस में एंट्री बैन कर दी थी।

इन तीनों मीडिया आउटलेट्स ने एक्स पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके यह घोषणा की। यह कदम उनके रिपोर्टर्स को व्हाइट हाउस में जाने से रोके जाने और उन्हें अपना काम करने से रोकने के दो दिन बाद उठाया गया।

मीडिया हाउसों ने फर्स्ट अमेंडमेंट का उल्लंघन

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, मुकदमा दायर करने वाले मीडिया हाउसों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह चुनिंदा प्रतिबंध फर्स्ट अमेंडमेंट (संविधान के पहले संशोधन) का खुला उल्लंघन है।

अमेरिकी प्रशासन की ओर से बैन की घोषणा के कदमों से साफ पता चलता है कि ट्रंप उन खबरों पर रोक लगाने की अपनी पुरानी कोशिशों को और तेज कर रहे हैं, जिन्हें वे आपत्तिजनक मानते हैं।

शुक्रवार को लगाई गई थी रोक

शनिवार को इन मीडिया हाउसों के रिपोर्टर्स के एंट्री बैज डीएक्टिवेट कर दिए गए थे। इससे एक दिन पहले शुक्रवार ही ट्रंप ने अचानक घोषणा की थी कि वे इन आउटलेट्स पर रोक लगा रहे हैं क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग उन्हें फेक न्यूज लगी थी। सोमवार सुबह, जिन टीवी नेटवर्क्स पर रोक लगाई गई थी, वे व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के ठीक बाहर एक चौराहे से रिपोर्टिंग कर रहे थे।

मुकदमे में क्या कहा गया?

बैन किए गए न्यूज आउटलेट्स ने अपने मुकदमे में कहा कि संविधान, किसी राष्ट्रपति या सरकारी अधिकारी को यह इजाजत नहीं देता कि वे सिर्फ इसलिए प्रेस को उनके ‘फर्स्ट अमेंडमेंट’ के तहत मिले अधिकारों, आजादी और संपत्ति से जुड़े हितों से वंचित कर दें, क्योंकि उन्हें उनकी रिपोर्टिंग का कंटेंट पसंद नहीं है।

यह केस अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज टिमोथी केली को सौंपा गया, जिन्हें ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने पहले कार्यकाल के दौरान नॉमिनेट किया था।

CNN, MS NOW और Politico ने सोमवार को कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन को बता दिया है कि वे व्हाइट हाउस में एंट्री न मिलने के खिलाफ मिलकर मुकदमा दायर कर रहे हैं। मीडिया हाउसों का कहना है कि चुनिंदा लोगों को बाहर रखने से उनके ‘फर्स्ट अमेंडमेंट’ के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

सोमवार को CNN को उसकी ‘पूल ड्यूटी’ से भी हटा दिया गया, जिसे बड़े नेटवर्क मिलकर निभाते हैं। उसे राष्ट्रपति की न्यूयॉर्क यात्रा की कवरेज करनी थी। पांच बड़े नेटवर्क वाले ‘टीवी पूल’ ने एक ईमेल में लिखा कि व्हाइट हाउस के इस कदम के बाद कवरेज के लिए कोई दूसरा नेटवर्क नहीं भेजा जाएगा।

व्हाइट हाउस ने नहीं दिया जवाब

हालांकि व्हाइट हाउस ने इस मुकदमे पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि सोमवार सुबह अपने ‘ट्रुथ सोशल’ प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि वह फ़्री प्रेस को बहुत महत्व देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा, “व्हाइट हाउस फ़्री प्रेस पर हमला नहीं कर रहा है, जिसे मैं बहुत महत्व देता हूँ।” “यह फेक न्यूज पर हमला कर रहा है, जो हमारे प्यारे संयुक्त राज्य अमेरिका में कैंसर की तरह फैल गई है। यह भ्रष्ट, जानबूझकर फैलाई जाने वाली, हर जगह मौजूद, पूरी तरह से सुनियोजित और पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और इसे अभी रोका जाना चाहिए!” अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप मीडिया के प्रति ज़्यादा आक्रामक रहे हैं।

WHCA प्रेसिडेंट ने की एक्सेस बहाल करने की मांग

इधर WHCA की प्रेसिडेंट जैकी हेनरिक ने ट्रंप प्रशासन से मांग की कि इन तीनों आउटलेट्स की एक्सेस तुरंत बहाल की जाए। हेनरिक ने कहा, “इसके नतीजे इन संगठनों से कहीं आगे तक जाते हैं, किसी न्यूज आउटलेट को उसकी कवरेज की वजह से बाहर रखने के लिए इस्तेमाल किया गया पैमाना भविष्य में किसी भी आउटलेट पर लागू किया जा सकता है।” “अमेरिकी लोगों को, एक आज़ाद और स्वतंत्र प्रेस के ज़रिए, सत्ता में चुने गए लोगों के कामकाज की जांच-पड़ताल करने का हक होना चाहिए, चाहे सरकारी अधिकारी इसे पसंद करें या न करें।”

अन्य मीडिया संस्थानों पर भी ले चुके ऐसे एक्शन

यह कदम राष्ट्रपति के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने AP के पत्रकारों को ओवल ऑफिस, एयर फोर्स वन और दूसरे कार्यक्रमों में आने से रोक दिया था। दोबारा पद संभालने के बाद से ट्रंप ने कई दूसरे मीडिया संस्थानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की है, जिनमें ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ और BBC शामिल हैं। उनका प्रशासन ABC के ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को रिन्यू करने को लेकर भी ABC के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद में उलझा हुआ है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कानून अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो चुका है। ऐसे में अब जो भी देश बड़ी मात्रा में रूस और ईरान से ऊर्जा खरीद कर रहे हैं, उन पर 100 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का रास्ता साफ हो गया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि 18 सितंबर 2026 को राष्ट्रपति ने कानून के तौर पर ‘लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून, 2026’ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें