अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के प्रसिद्ध टाइम्स स्कवायर पर एक गारमेंट कंपनी का बिलबोर्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस बिलबोर्ड में एक मॉडल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर पांव रखकर खड़ी है। इस बिलबोर्ड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कड़ी नाराजगी जतायी है और अपने देश के मीडिया संस्थानों की आलोचना की है। खबर के अनुसार, यह बिलबोर्ड अमेरिका के पोर्टलैंड में स्थित गारमेंट कंपनी धवनी का बिलबोर्ड है, जिसे कंपनी ने विज्ञापन के लिए टाइम्स स्कवायर पर लगवाया है।

इस बिलबोर्ड में दिखाई दे रहा है कि एक फीमेल मॉडल, जिसने एथलेटिक ड्रेस पहनी है, वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे दिखने वाले व्यक्ति को लाल, सफेद और नीली रस्सी से बांध रही है और इसके साथ ही मॉडल ने डोनाल्ड ट्रंप जैसे दिखने वाले व्यक्ति के चेहर पर अपना पैर भी रखा हुआ है।

यह बिलबोर्ड बीती 15 अक्टूबर को लगाया गया था। जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बीते शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की है। एक ट्वीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अमेरिका के मीडिया संस्थानों को निशाने पर लेते हुए लिखा कि “आप लोगों के पास बेवकूफी भरे और बेस्वाद मीम्स को जिन्हें 8 लोगों ने देखा होगा, उसे पूरे हंगामे के साथ दिखाने का समय तो है, लेकिन आपको टाइम्स स्कवायर पर लगे बिलबोर्ड को भी उसी समर्पण और हंगामे के साथ अपना समय देना चाहिए। तुम कपटी लोग।”

Hey @NYTimes and MSM. Since you had time to thoroughly cover a stupid and tasteless meme seen by 8 people with incredible outrage, I figured you should dedicate the same time and outrage to THIS BILLBOARD IN TIMES SQUARE you hypocrites!

Unless of course you’re just full of shit. pic.twitter.com/fsEF6ClRuv

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 18, 2019