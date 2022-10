Zhengzhou China Covid Lockdown: लॉकडाउन तोड़ चीन के सबसे बड़े आईफोन फैक्‍ट्री से भाग रहे मजदूर, सामने आया वीड‍ियो

China Lockdown: चीन के झेंगझोऊ शहर में प्रवासी कामगार कोविड की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कंपनी की दीवारों को फांदकर भाग रहे हैं।

China Covid Lockdown: झेंगझाओ में आईफोन की फैक्ट्री से भागते मजदूर (Photo-Twitter Video Grab/@StephenMcDonell)

China Lockdown: चीन में कोविड-19 का कहर एक बार फिर से दिखाई दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर चीन में लॉकडाउन लगाया गया है। इस बार चीन के झेंगझोऊ शहर में देश के सबसे बड़े आईफोन कारखाने में कोरोना बम फूटा है। प्रवासी कामगार कोविड की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कंपनी की दीवारों को फांदकर भाग रहे हैं। मजदूरों के भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके साथ ही इस वीडियो ने चीन की पोल खोल दी है। वहीं कंपनी ने इस वीडियो के बारे में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है।

