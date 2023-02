America: संवेदनशील क्षेत्र के ऊपर देखा गया चीनी Spy Balloon, अमेरिका ने कहा- मारकर नहीं गिरा सकते

America News: रिपोर्टों में बताया गया है कि मोंट के बिलिंग्स के ऊपर 1 फरवरी को नजर आया यह एक ‘जासूसी’ बैलून है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वे इस बैलून को शूट कर गिरा नहीं सकते।

America: संवेदनशील क्षेत्र के ऊपर देखा गया चीनी Spy Balloon (Source- AP)

Chinese Spy Balloon in US Airspace: अमेरिका (America) के आसमान में पिछले कुछ दिनों से चीन (China) का एक संदिग्ध स्पाई बैलून उड़ते दिखाई देने की खबर है। पेंटागन का दावा है कि अमेरिकी आसमान में चीन का ‘जासूसी गुब्बारा’ (Spy Balloon) देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बैलून अमेरिका के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में उड़ता हुआ दिखा है। Spy Balloon को मारकर गिरा नहीं सकते इस संदिग्ध स्पाई बैलून में जासूसी उपकरण लगे होने की आशंका है। ऐसे में अमेरिकी सरकार में हड़कंप मच गया है। इस विशालकाय बैलून के शूट डाउन का फैसला किया गया था लेकिन शूट डाउन के बाद गिरने वाले मलबे से सुरक्षा जोखिम के खतरों को भांपकर सरकार पीछे हट गई। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों को कहना है कि बैलून को मारकर गिराने पर जमीन पर लोगों को खतरा हो सकता है। पेंटागन के अधिकारियों का कहना है कि यह एक स्पाई बैलून है इस बात कि वे पुष्टि नहीं कर सकते। रिपोर्टों में रक्षा के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि पेंटागन इस बात को लेकर बहुत ही आश्वस्त है कि चीन का यह बैलून जानकारियां जुटाने के लिए ‘संवेदनशील ठिकानों’ के ऊपर उड़ रहा था। America के एयरस्पेस में देखा गया चीनी बैलून एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने एपी को बताया कि पेंटागन को पूरा भरोसा है कि चीनी गुब्बारा सूचना एकत्र करने के लिए संवेदनशील क्षेत्र में उड़ रहा था। स्पाई बैलून को मोंटाना में देखा गया था, जो मालमस्ट्रॉम वायु सेना बेस में देश की तीन परमाणु मिसाइल प्रक्षेपण सुविधाओं में से एक है। बताया जा रहा है कि ये गुब्बारा अमेरिका के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में उड़ता दिखा है, जहां संवेदनशील एयरबेस और स्ट्रैटेजिक मिसाइलें हैं। Also Read America: चीन को घेरने के लिए अमेरिकी ने फिलीपींस में बनाया सैन्य अड्डा, जानिए पूरी रणनीति एएफपी ने एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से बताया, “स्पष्ट रूप से इस गुब्बारे का इरादा निगरानी के लिए है। यह अमेरिका की संवेदनशील साइट के ऊपर आसमान में दिखा। ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के इरादे से हो सकता है।” पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि ये गुब्बारा वर्तमान में कमर्शियल हवाई यातायात से काफी ऊंचाई पर है। अधिकारी ने बताया कि इससे पहले भी चीन ने अमेरिका के ऊपर जासूसी गुब्बारे भेजे हैं और इस मुद्दे को बीजिंग के अधिकारियों के सामने उठाया गया है।

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram