चाइनीज फेस स्वैप एप Zao इन दिनों खूब डाउनलोड की जा रही है। बता दें कि Zao इन दिनों चाइना iOS स्टोर पर फ्री डाउनलोड चार्ट में टॉप पर बनी हुई है। बीती 30 अगस्त को लॉन्च हुई यह Zao App कुछ ही दिनों में लाखों लोगों द्वारा डाउनलोड की जा चुकी है। हालांकि इस एप को लेकर प्राइवेसी सिक्योरिटी इश्यू भी सामने आया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि Zao एप का मालिकाना हक चाइनीज हुकअप और लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी Momo Ink. के पास है। जो कि आइडेंटिटी एक्सचेंज गेम के क्षेत्र में भी सक्रिय है।

कैसे करती है कामः बता दें कि Zao App में यूजर्स अपना फोटो अपलोड कर किसी भी प्रसिद्ध वीडियो में अपना चेहरा लगा सकते हैं। इस एप की मदद से लोग बड़े -बड़े सितारों की जगह पर उनकी वीडियो में अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। यह एप डीपफेक और फेस मॉडिफिकेशन तकनीक पर काम करती है। एप में फोटो अपलोड करने के लिए यूजर दिए गए निर्देश के मुताबिक फोटोज की सीरीज अपलोड कर सकता है।

इस एप में यूजर अपनी आंखे झपकाकर और मुंह खोलकर डीपफेक तस्वीरों को असली जैसा बना सकते हैं। गौरतलब है कि Zao एप के पुराने वर्जन में एग्रीमेंट में कहा गया है कि एप पर यूजर जेनरेटिड कंटेट के ‘मुफ्त, परमानेंट, ट्रांसफरेबल, री-लाइसेंसेबल’ कंटेंट पर एप का अधिकार है। हालांकि एप द्वारा अब कहा जा रहा है कि वह यूजर्स के हेडशॉट और मिनी वीडियोज का एप को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी।

In case you haven’t heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of ‘Deepfake’-style AI facial replacement I’ve ever seen.

Here’s an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT

— Allan Xia (@AllanXia) September 1, 2019