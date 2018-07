पूर्व तुर्किस्तान में चीन की पुलिस द्वारा उइगुर मुस्लिम महिलाओं के लंबे कपड़े काटे जा रहे हैं। पूर्व तुर्किस्तान में जिसे शिनजियांग के नाम से भी जाना जाता है, वहां चीन की पुलिस राह में चलती उइगुर मुस्लिम महिलाओं के कपड़े कैंची से काट रही है। डॉक्यूमेंटिंग अप्रेशन अगेंस्ट मुस्लिम (डीओएएम) संगठन के मुताबिक चीन प्रशासन के द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि उइगुर मुस्लिम महिलाओं के कपड़े काफी ज्यादा लंबे हैं। महिलाओं के कपड़े काटे जाने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें दिख रहा है कि जिन महिलाओं के कपडे़ कमर के नीचे थोड़े लंबे हैं, उनके कपड़े बीच सड़क पर ही काटे जा रहे हैं। बता दें कि पूर्व तुर्किस्तान मध्य एशिया का एक ऐतिहासिक इलाका है, लेकिन वर्तमान में इस पर जनवादी गणतंत्र चीन का नियंत्रण है और इसे शिनजियांग प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। यह इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है।

