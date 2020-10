दुनियाभर में एक बार फिर कोरोनावायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मौजूदा समय में तो आम लोगों के साथ बड़ी हस्तियां भी तेजी से संक्रमण की चपेट में आ रही हैं। इनमें सबसे ताजा नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ही जुड़ा है। हालांकि, वे अकेले राष्ट्रप्रमुख नहीं हैं, जो कोरोना की चपेट में आए। उनसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो भी संक्रमित हो चुके हैं। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी एक वीडियो सामने आया है। इसमें उन्हें भाषण के दौरान बार-बार खांसते हुए देखा जा सकता है। विशेषज्ञों ने इन लाइव क्लिपों के सामने आने के बाद जिनपिंग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। कुछ लोगों ने डर जताया है कि कहीं जिनपिंग कोरोना की दूसरी लहर का शिकार तो नहीं हो गए।

दरअसल, राष्ट्रपति जिनपिंग हॉन्गकॉन्ग के नजदीक ही शेनजेन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान जिनपिंग कई बार खांसे। इस दौरान चीन के सरकारी मीडिया ने भी टीवी पर लाइव दिखाई जा रही फुटेज पर कई कट लगाए। हालांकि, एक मौके पर उन्हें खांसने के बाद चेहरे से हाथ हटाते देख लिया गया। चौंकाने वाली बात है कि कोरोना के खतरे के बावजूद जिनपिंग ने कार्यक्रम के दौरान मास्क नहीं पहना था।

When you are the president of the country from which the epidemic broke out #china #XiJinping #cough pic.twitter.com/rm0Uh3QOi6

— maria zuppello (@mzuppy) October 15, 2020