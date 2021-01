अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई घटना को लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को याद दिलाया कि 2019 में जब हॉन्ग कॉन्ग में प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा की बिल्डिंग में हंगामा किया था तब यूएस स्पीकर नेंसी पेलोसी ने इसे “देखने के लिए एक आकर्षक दृश्य” कहा था।

मीडिया ने पूछा, “यह अभी देखा जाना है कि वह कैपिटल हिल में हाल की घटना के बारे में भी ऐसा ही कहेंगी।” लोकतंत्र समर्थक विरोधियों ने एक जुलाई 2019 को हॉन्ग कॉन्ग के कानूनों में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में विधानसभा बिल्डिंग में तोड़फोड़ की थी।

अमेरिका की घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक लोगों ने इसे “कर्म”, “प्रतिशोध” और “योग्य” कहा है। चीन में सोशल मीडिया पर कड़ा प्रतिबंध है।

.@SpeakerPelosi once referred to the Hong Kong riots as "a beautiful sight to behold" — it remains yet to be seen whether she will say the same about the recent developments in Capitol Hill. pic.twitter.com/91iXDzYpcO

— Global Times (@globaltimesnews) January 7, 2021