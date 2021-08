पिछले साल पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के मध्य हुए हिंसक झड़प के वीडियो चीन की तरफ से जारी किए गए हैं। करीब 48 सेकेंड के इस वीडियो में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हो रहे हिंसक संघर्ष को देखा जा सकता है। यह वीडियो तब जारी किया गया है जब दोनों देशों के सेना की ओर से साझा बयान जारी करते हुए कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच सीमा विवाद को लेकर आपसी समझ बढ़ी है। इसके अलावा दोनों देश की सेनाएं गोगरा इलाके से पीछे हटने को तैयार हो गई हैं।

दोनों देश की सेनाओं के बीच हुए हिंसक संघर्ष का वीडियो चीनी टीवी पर भी प्रसारित किया गया है। इस वीडियो में मुख्य रूप से चीनी सेना के मारे गए जवानों के परिवार वालों से बातचीत की गई है। साथ ही इस वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है चीनी सैनिक किस तरह से नदी की धार में बह रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में चीनी सैनिक पत्थरबाजी और नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के सामने मुस्तैदी से डटे हुए भी नजर आ रहे हैं।

Excerpts from a video interview of a PLA martyrs family shows footage of the #Galwanvalley clash between #India & #China, the stone pelting, close combat fighting, conditions of soldiers in the river & Chinese equipment on site well documented in these 45 seconds pic.twitter.com/4pk60K28jp

— d-atis (@detresfa_) August 2, 2021