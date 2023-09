China Map Row: दूसरों की भूमि को अपना बताने पर घिरा चीन, पड़ोसी देशों ने दी कड़ी चेतावनी, कही यह बात

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "हमने आज चीन के तथाकथित 2023 'मानक मानचित्र' पर चीनी पक्ष के साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से कड़ा विरोध दर्ज कराया है जो भारत के क्षेत्र पर दावा करता है।"

शी जिनपिंग। (Image Credit-PTI)

