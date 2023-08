चीन में कुदरत का कहर, बारिश ने 140 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड, बाढ़ से मची तबाही में 20 की मौत

चीन में राजधानी बीजिंग सहित कई शहर डूब गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारी बारिश और बाढ़ ने पिछले 140 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

चीन में बाढ़ (Express)

चीन से बुरी खबर सामने आ रही है। यहां के कई शहर बाढ़ से डूब गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारी बारिश ने पिछले 140 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिस कारण बाण जैसे हालात हो गए हैं। राजधानी बीजिंग सहित कई क्षेत्र डूब गए हैं। लोग डरे हुए हैं। सड़कों और कई घरों में पर पानी भर गया है। लोगों को सुरक्षित जहग पर ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम राहत-बचाव का काम कर रही है। लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। मौसम विज्ञान ब्यूरो ने बुधवार को कहा कि शहर में शनिवार और बुधवार सुबह के बीच 744.8 मिलीमीटर (29.3 इंच) बारिश दर्ज की गई। यह आंकड़ा 1891 के बाद सबसे ज्‍यादा है। यहां पिछले 40 घंटों में जितनी बारिश हुई है वह जुलाई महीने में हुई औसत बारिश के बराबर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी और बारिश हो सकती है। दरअसल, चीन में बारिश पिछले हफ्ते उष्णकटिबंधीय डोकसूरी तूफान दक्षिणी फ़ुजियान प्रांत से टकराने के बाद उत्तर की ओर बढ़ गया था। इसके बाद से ही बीजिंग और इसके आस-पास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। आलम यह है कि बीजिंग और हेबेई प्रांत में बाढ़ आ गई है। पानी खतरे के निशान से ऊपर है। कुदरत के इस कहर ने सड़कें नष्ट कर दीं है। बिजली नहीं है। यहां तक कि लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं है क्योंकि पानी की पाइपें बंद हो गई हैं। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में हेबेई प्रांत का एक छोटा सा शहर ज़ुओझोउ है जो बीजिंग के दक्षिण-पश्चिम की सीमा पर है। मंगलवार की रात वहां अधिकारियों ने राहत-बचाव कार्य के लिए सैनिकों को भेजा है। अभी यह जानकारी नहीं है कि वहां कितने लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ज़ुओझोउ के पास हेबेई की गुआन काउंटी में एक पोल के आधे हिस्से तक पानी पहुंच गया। उस पोल पर कैमरा लगा हुआ था। पत्रकार की मुलाकात एक जोड़े से हुई वे बाढ़ में फंसे अपने रिश्तेदार को बचाने जा रहे थे। उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देने से मना कर दिया। 20 लोगों की मौत, कई लापता अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि बीजिंग के आसपास मूसलाधार बारिश के कारण कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और अभी भी 27 लोग लापता हैं। वहीं बीजिंग मौसम विज्ञान ब्यूरो ने बुधवार को अपने आधिकारिक वीबो अकाउंट पर कहा कि चीन में इस तरह ही बारिश 1891 में हुई थी। उस वक्त 609 मिलीमीटर (24 इंच) बारिश हुई थी। इससे पहले 1883 में भाऱी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। बीजिंग और आसपास के शहरों में हजारों लोगों को स्कूलों और सरकारी भवनों में पहुंचाया गया है। बाढ़ के हालात ने चीन को हैरान कर दिया है। बीजिंग में आमतौर गर्मी होती है लेकिन इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी।

