वीडियो: नदी में गिरने वाला था ट्रक, लोगों ने ऐसे बाहर निकाल लिया

चीन के अनहुई प्रांत में एक ट्रक नदी में गिरने वाला था, जिसे लोगों ने टीम वर्क का एक शानदार उदारण पेश करते हुए पानी में जाने से बचा लिया। चीन के अखबार पीपल्स डेली ने इस घटना का वीडियो शनिवार (10 मार्च) को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया। करीब ढाई मिनट के वीडियो में दर्जनों लोग ट्रक को रस्सी के सहारे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में लोगों का काफी शोर-शराबा भी सुनाई दे रहा है। वीडियो में ट्रक ढलान पर एकदम नदी के किनारे पर दिखाई देता है, जिसे रस्सी के सहारे लोगों ने गिरने से रोक रखा है। आखिरकार लोगों की उसे बाहर लाने की कोशिश रंग लाती है और ट्रंक बाहर आ जाता है। पीपल्स डेली ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है- ”यह वही है जिसे हम टीम वर्क कहते हैं। देखिए जैसा कि पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में नदी में गिरने वाले ट्रक को दर्जनों लोगों ने एकत्र होकर खींच लिया।”

बता दें कि पूर्वी चीन का अनहुई प्रांत खूबसूरत पहाड़ों-वादियों से घिरा है। प्रकृति ने यहां अपनी छटा बिखेरी है। यहां के हुआंगशान पहाड़ काफी मशहूर हैं। पहाड़ों पर कभी-कभी बादल लटकते से महसूस होते हैं। यहां की भौगोलिक स्थिति इतनी सुरम्य है कि कई पेंटिंग और कविताओं में उसका जिक्र मिलता है। हुआंगशान पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए उड़नखटोले की सुविधा है। दुनिया भर से सैलानी यहां घूमने के लिए आते हैं।

ट्रक यहां की किस नदी में गिरने वाला था, उस नदी के नाम का जिक्र पीपल्स डेली ने नहीं किया है। लेकिन वीडियो देखने में काफी रोमांचक और प्रेरणा देने वाला लगता है। जिस तरह से कई लोगों ने एक जुट होकर ट्रक को खींचा उससे ‘एकता में शक्ति है’ वाली बात एकदम सही साबित होती है। इस वीडियो पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। एक यूजर ने लिखा- ”शानदार, यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इस ग्रह पर मानवता जारी है। दूसरी प्रजातियां अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं।” अब्दुल घाफर नाम के यूजर ने लिखा- ”वास्तव में टीम वर्क इंसानों के लिए काफी अहम है।”

