चीन ने दिया पाकिस्तान को झटका! पहले नागरिकों को किया सावधान, अब तकनीकी वजहों का हवाला दे बंद कर दिया दूतावास का कांसुलर सेक्शन

पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले से दोनों देशों के रिश्तों पर भी असर पड़ने और आर्थिक संकट गहराने का भी खतरा है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। (Photo source: Twitter)

चीन ने तकनीकी कारण बताकर पाकिस्तान स्थित दूतावास से कांसुलर सेक्शन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इससे पहले चीन ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान में सतर्क रहने के लिए आगाह किया था। चीन का कहना है कि पाकिस्तान में सुरक्षा हालात अच्छे नहीं हैं, ऐसे में वहां पर रह रहे अपने नागरिकों को सावधानी बरतने को कहा था। हालांकि चीन ने यह नहीं बताया है कि दूतावास में कांसुलर सेक्शन कब तक बंद रहेगा। चीन के अधिकारियों ने इस बात का भी खुलासा नहीं किया है कि किन तकनीकी वजहों से इसे बंद रखा गया है। नागरिकों को कहीं आने-जाने में सावधानी बरतने की दी सलाह एक वेबसाइट में इस बात का ऐलान करते हुए नोटिस में कहा गया है कि तकनीकी वजह से इस्लामाबाद स्थित चीनी दूतावास के कांसुलर सेक्शन को 13 फरवरी से अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है। इससे कुछ दिन पहले जारी एक अन्य नोटिस में पाकिस्तान में रह रहे चीनी नागरिकों को सलाह दी गई थी कि वे कहीं भी आने-जाने के दौरान सावधानी बरतें। पाकिस्तान में लगातार गिरते सुरक्षा हालात में खतरा हो सकता है। चीनी नागरिकों पर कई बार पाकिस्तान में हमले भी हो चुके हैं चीन का मानना है कि पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। खास तौर पर पिछले साल के अंत में जब पाकिस्तानी तालीबानी ग्रुप ने सरकार के साथ एक नाजुक संघर्ष विराम को खत्म कर दिया था। चीन पाकिस्तान में चाइना-पाकिस्तान इकोनामिक कॉरिडोर (China-Pakistan Economic Corridor) का निर्माण करवा रहा है। पाकिस्तान में सक्रिय कई आतंकी समूहों ने इस काम में लगे कई चीनी नागरिकों पर हमले कर चुका है। पिछले साल महिला आत्मघाती हमलावर ने तीन शिक्षकों को मार डाला था इसे चीन बीजिंग बेल्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव (BRI) के लिए बड़ा खतरा मान रहा है। पिछले अप्रैल में एक महिला आत्मघाती हमलावर ने कराची में अपने स्थानीय चालक के साथ तीन चीनी शिक्षकों को मार डाला था। Belt and Road Initiative (BRI) से पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था के विस्तार और आधुनिकीकरण में मदद मिलने की उम्मीद है। Also Read Russia Ukraine War: भारत की राह पर चलना चाहता था पाकिस्तान लेकिन सेना प्रमुख ने कर दिया था ‘खेल’, इमरान खान ने बताया पूरा प्लान चाइना-पाकिस्तान इकोनामिक कॉरिडोर (CPEC) पाकिस्तान में चीन को अरब सागर से जोड़ने वाली सड़कों, रेलवे, पाइपलाइनों और बंदरगाहों का 65 बिलियन अमरीकी डालर का परियोजना है। पाकिस्तान के लिए चीन सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। ऐसे में वहां के नागरिकों को निशाना बनाने से रिश्ते कमजोर होंगे। इससे इस्लामाबाद की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी।

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram