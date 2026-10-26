चीन के विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमने-सामने आने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि वह भारत के साथ हुए संबंधित समझौतों और दोनों देशों के बीच बनी सहमतियों का लगातार और सख्ती से पालन कर रहा है। साथ ही, चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत से भी मिलकर काम करने की अपील की है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सोमवार, 26 अक्टूबर को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय पक्ष के साथ कथित टकराव की खबरों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीन सीमा क्षेत्रों में अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और सीमा की स्थिरता बनाए रखने के लिए नियमित गश्त और प्रबंधन गतिविधियां करता है।

सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर दिया जोर

गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन और भारत के बीच राजनयिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत जारी है। चीन को उम्मीद है कि भारत भी इसी दिशा में काम करेगा और दोनों देशों के बीच बनी सहमतियों को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाएगा। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया।

भारत ने भी जताई थी चिंता

इससे पहले शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के साथ कथित टकराव की खबरों पर सरकार का रुख स्पष्ट किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जब चीनी सेना तय गश्त के तरीकों से अलग गतिविधियां करती है तो भारत-चीन सीमा पर स्थिति समय-समय पर प्रभावित होती है।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सीमा से जुड़े लंबित मुद्दों को सुलझाने और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गलतफहमी या किसी गलत आकलन से बचने के लिए दोनों देश मौजूदा राजनयिक और सैन्य तंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

भारत ने कहा कि दोनों देशों ने सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए LAC की समझ को मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर उचित क्षेत्रों में चर्चा करने पर भी सहमति जताई है। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए जरूरी है।

अगस्त में बीजिंग में हुई थी भारत-चीन के बीच बातचीत

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयासों के तहत 25 अगस्त को बीजिंग में सीमा मुद्दे पर दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच 25वें दौर की वार्ता हुई थी।

इस बातचीत में दोनों पक्षों ने अपने-अपने नेताओं से मिले दिशा-निर्देशों का पालन करने और सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई थी कि सीमा विवाद के समाधान की दिशा में बातचीत जारी रखी जाएगी ताकि द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और बेहतर बनाया जा सके।

दोनों पक्षों ने 2005 में हस्ताक्षरित भारत-चीन सीमा विवाद के समाधान के लिए राजनीतिक मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों से जुड़े समझौते के आधार पर बातचीत आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य सीमा विवाद का निष्पक्ष, उचित और दोनों देशों को स्वीकार्य समाधान निकालना है।

विवादों को सुलझाने के लिए मौजूदा तंत्रों का इस्तेमाल करने पर सहमति

भारत और चीन ने यह भी तय किया था कि सीमा पर किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर उसे मौजूदा राजनयिक और सैन्य माध्यमों से जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन (WMCC), स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और दोनों देशों के बीच सहमति से बनाए गए अन्य तंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन व्यवस्थाओं का मकसद सीमा से जुड़े लंबित मुद्दों को सुलझाना, गलतफहमी और गलत आकलन से बचना तथा सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखना है।

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