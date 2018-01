चीन की राजधानी बीजिंग में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस शानदार एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है। खबरों की मानें तो बीजिंग के इस एयरपोर्ट का ट्रायल अगले साल अक्टूबर 2019 को शुरू होगा। हालांकि एयरपोर्ट का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जुलाई 2019 को पूरा हो जाएगा। गुरुवार को बीजिंग मुनिसिपल अधिकारियों ने ये जानकारी दी है।

बीजिंग में बनाया जा रहा यह आलीशान एयरपोर्ट 46 किलोमीटर बीजिंग के दक्षिण में डेक्सिंग जिले और लैंगफैंग की सीमा पर स्थित है, जो हिबेई शहर में मौजूद है। किसी स्पेसशीप जैसा दिखने वाला यह एयरपोर्ट काफी शानदार और आकर्षक है।

यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले शहर बीजिंग के लिए काफी मददगार साबित होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एयरपोर्ट साल में दस करोड़ यात्रियों को सफर कराने के साथ-साथ हर साल 4 मिलियन टन माल का आयात-निर्यात कर सकेगा।

Beijing's new international airport to start test operation in October 2019. It will be able to handle up to 100 million passengers and 4 million tonnes of cargo annually https://t.co/7GdhV6TM7Y pic.twitter.com/COlu0qfazz

— China Xinhua News (@XHNews) January 18, 2018