‘इंडिया का बाजा बजा दें’ की दुआ मांगते दिखे पाकिस्तानी मुख्यमंत्री, VIDEO हुआ वायरल

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त होने के बाद पाकिस्तान परेशान है। इसके प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी कैबिनेट के कई मंत्री लगातार भारत विरोधी बयान देने में जुटे हैं। विदेशों में बसे पाकिस्तान मूल के नागरिक भी भारतीय दूतावासों के बाहर लगातार नारेबारी कर रहे हैं। अभी हाल में ऐसे कई वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए जिसमें इमरान खान के मंत्रियों ने भारत के खिलाफ जहर उगला।

अब पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत के मुख्यमंत्री महमूद खान का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें वह खुदा से ‘इंडिया का बाजा बजा दे’ जैसी दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने पर लोग पाकिस्तान के खूब मजे ले रहे हैं। वायरल हो चुके वीडियो में मुख्यमंत्री खान ने एक रैली को संबोधित करने के बाद दुआ में कहा, ‘अल्लाह हमपर रहम कर।’ इसके जवाब में वहां मौजूद भीड़ ने कहा, ‘आमीन।’ सीएम ने इसके बाद कहा, ‘अल्लाह…हमें तौफीक दे कि हम इंडिया का बाजा बजा दें।’

पाकिस्तानी नेता का वीडियो वायरल होने के बाद लोग खूब मजे रहे हैं। खुद पाकिस्तानी की मशहूर पत्रकार नायला इनायत ने सीएम के खिलाफ मजेदार तंज कसा। अपने वीडियो ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘जहां खैबर पख्तूनख्वाह के सीएम डीजे वाले बाबू से प्रार्थना कर रहे हैं कि इंडिया का बाजा, बजा दे।’

बता दें कि इससे पहले इमरान खान की कैबिनेट में रेल मंत्री शेख रशीद अहमद का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कह रहे हैं कि ‘हिंदुस्तान याद रखे कि हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है।’ इसी बीच भारत ने कश्मीर में पाकिस्तान के दखल पर सख्त एतराज जताते हुए कहा कि वह मुल्क के आंतरिक मामले में दखल ना दें। वहीं पाकिस्तान ने नई दिल्ली के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया है और समर्थन हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंच गया है।

यहां देखिए कुछ मजेदार ट्वीट्स

Where CM Khyber Pakhtunkhwa prays to DJ Wale Babu that India ka baja, baja de..pic.twitter.com/jEYJ37KGfA

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) August 30, 2019