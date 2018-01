चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान (सीजीपी) मियां साकिब निसार के भाषण का एक हिस्सा इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में यूजर्स जमकर उनके खिलाफ तंज कस रहे हैं। एक यूजर्स उनके सीजीपी होने पर भी निशाना साधा है। दरअसल सीजीपी किन्हीं मामले में सवांददातों को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, ‘मुझे बताया गया है कि भाषण महिलाओं की स्कर्ट जैसा है। बहुत लंबा नहीं होता, जो दिलचस्पी खो देता है। यह बहुत छोटा भी नहीं होता कि पूरा विषय ही शामिल ना हो सके। वीडियो ट्विटर पर पाकिस्तानी पत्रकार कमर आर कुरैशी ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के प्रमुख न्यायधीश ने ये बात कराची में हुए हाल के प्रोग्राम में कही है।

I was told a speech is like a woman’s skirt — not too long that one loses interest and neither too short that it doesn’t cover the subject: Chief Justice of Pakistan Mian Saquib Nisar at a recent event in Karachi pic.twitter.com/XBg3QRQO0V

— omar r quraishi (@omar_quraishi) January 20, 2018