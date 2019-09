Chandrayaan-2 Moon Landing Updates: चांद पर पहुंचने की भारत की कोशिशों को झटका लगा है। दरअसल चांद पर लैंडिंग से कुछ ही देर पहले ISRO का Chandrayaan-2 के लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। फिलहाल इसरो के वैज्ञानिक लैंडर विक्रम के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल चंद्रयान-2 के सफलतापूर्वक पूरा ना होने से भारतवासियों में एक निराशा का भाव है, वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें इससे खुशी का अनुभव हुआ है। ऐसे ही लोगों में शामिल हैं, पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री फवाद चौधरी।

फवाद चौधरी ने चंद्रयान-2 की असफलता को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया है, जिसे लेकर वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। दरअसल फवाद चौधरी ने ट्वीट कर लिखा कि “ओ….जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते हैं….डियर एंडिया” पाकिस्तानी मंत्री के इस ट्वीट ने भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स को काफी नाराज कर दिया। इसके बाद भारतीय यूजर्स ने पाकिस्तानी मंत्री को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल कर दिया।

एक यूजर ने फवाद चौधरी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि ‘आप लोग सिर्फ बकरों को परेशान कर सकते हो और टमाटर के सपने देख सकते हो। जाओ और हर देश से भीख मांगने का अपना काम शुरू करो।’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि ‘तुम लोग चांद को छोड़ो और चंदे का जुगाड़ करो।’ फवाद हुसैन जब सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए तो उन्होंने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में फवाद चौधरी ने लिखा कि भारतीयों को ट्रोल रिएक्शन से काफी हैरान हूं। वो मुझे ऐसे गाली दे रहे हैं, जैसे उनका मून मिशन मेरे कारण फेल हुआ।

गौरतलब है कि कुछ पाकिस्तानी यूजर्स ने भी अपने मंत्री की खिंचाई की और एक यूजर ने कहा कि ‘भारत के पास मून मिशन पर खर्च करने के लिए 900 करोड़ रुपए तो हैं, और वह इस बार फेल हुए हैं, लेकिन अगली बार सफल हो सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है?’इसी तरह कई अन्य यूजर्स ने भी पाकिस्तानी मंत्री को नसीहत दी।

At least they had 900 crore to spend on a scientific mission. It’s a part of learning next time they will land it. What about us?

