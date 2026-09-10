चीन के एक बंदरगाह पर खड़े एक कार्गो जहाज में आग लगने से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और पांच लोग लापता हैं। इस हादसे में पांच लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इन सभी की हालत स्थिर है।
AP द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिस जहाज में आग लगी है, वह लाइबेरिया के झंडे तले चलता है और उसका नाम ‘ओशन मेलोडी’ है। ‘ओशन मेलोडी’ जहाज पर कुल 42 लोग सवार थे। इनमें से 12 को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया गया।
रिपेयर के लिए खड़ा था जहाज
हादसे के बाद चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि यह जहाज मरम्मत के लिए बंदरगाह पर खड़ा था। इसकी मरम्मत किंगदाओ बंदरगाह पर बेहाई शिप बिल्डिंग कंपनी द्वारा की जा रही थी। यह चीन के उत्तर-पूर्वी तट पर है।
रिपोर्ट के अनुसार, जहाज पर स्थानीय समय के अनुसार, सुबह करीब 11 बजे आग लगी, जिसे दोपहर 2.30 बुझाया जा सका। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे घटना के एक वीडियो में जहाज पर मौजूद कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं।
शी जिनपिंग ने लापता लोगों को बचाने के निर्देश दिए
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जहाज में लापता लोगों को जल्द से जल्द बचाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, प्रधानमंत्री ली च्यांग ने भी फंसे हुए लोगों को तुरंत सुरक्षित निकालने को कहा है।
शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि ऐसे हादसे दोबारा न हों, इसके लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम सख्ती से लागू किए जाएं।
बेइहाई शिप बिल्डिंग चीन सरकार की कंपनी चाइना स्टेट शिपबिल्डिंग कॉरपोरेशन (CSSC) का हिस्सा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी जहाज बनाने वाली कंपनी मानी जाती है। यह कंपनी नए जहाज बनाने और पुराने जहाजों की मरम्मत का काम करती है।
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दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सीढ़ियों की मदद से होटल की खिड़कियों को तोड़ा और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।