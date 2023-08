कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 18 साल बाद पत्‍नी सोफी से अलग होने का किया ऐलान

जस्टिन ट्रूडो और सोफी ने 2005 में मॉन्ट्रियल में शादी की थी और दोनों के तीन बच्चे हैं।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर फोटो-(इंडियन एक्‍सप्रेस)।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी पत्नी सोफी ग्रेगोइरे ट्रूडो ने अपसी सहमति से अलग होने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी पत्नी की शादी वर्ष 2005 में हुई थी। दोनों के तीन बच्चे हैं। इनमें 15 वर्षीय जेवियर, 14 वर्षीय एला-ग्रेस और 9 वर्षीय हैड्रियन शामिल हैं। 51 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो और 48 वर्षीय सोफी की शादी मई 2005 के अंत में हुई थी। दोनों 18 वर्ष शादी के बाद अलग हो रहे हैं। सोफी क्यूबेक में एक टेलीविजन रिपोर्टर भी रह चुकी हैं। वह 51 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो के साथ तीन चुनावों में प्रचार अभियान में भी शामिल रही हैं। उन्हें कई बार महिलाओं के अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की वकालत करते हुए देखा गया है। Also Read OBC आरक्षण के वर्गीकरण का मतलब क्या है, 2024 से पहले इसे क्यों दी जा रही इतनी तवज्जो? प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पत्‍नी से अलग होने की घोषणा करने वाले ट्रूडो कनाडा के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। जस्टिन ट्रूडो और उनकी पत्नी सोफी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि अलग होने के लिए दोनों ने कानूनी समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री ट्रूडो और उनकी पत्नी की ओर से दिए गए संयुक्‍त बयान में कहा गया कि हमेशा की तरह, हम एक दूसरे के प्रति गहरे प्यार और सम्मान के साथ करीबी परिवार बने रहेंगे। हमारे बच्चों की भलाई के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी और उनकी निजता का सम्मान करें।

