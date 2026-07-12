कनाडा के टोरंटो में शनिवार को एक स्ट्रीट फेस्टिवल के पास हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। यह गोलीबारी दुकानों और रेस्तरां से भरे एक व्यस्त इलाके में हुई।

न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार, टोरंटो पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और कहा है कि हमलावर अभी भी फरार है। टोरंटो पुलिस ने X पर एक पोस्ट में कहा, “कृपया तुरंत उस क्षेत्र से बाहर निकलें और पुलिस के सभी निर्देशों का पालन करें।”

बता दें, कनाडा में पिछले कुछ समय में गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें मॉन्ट्रियल में हुई हालिया गोलीबारी शामिल है। जिसमें एक पुलिस अधिकारी सहित दो लोग एक हमलावर द्वारा मारे गए थे, जिसे बाद में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गोली मारकर मार डाला था।

इससे पहले फरवरी में टम्बलर रिज नामक छोटे पश्चिमी खनन कस्बे में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में हमलावर की मां और सौतेले भाई सहित आठ लोग मारे गए और 27 लोग घायल हो गए थे।