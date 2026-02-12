Canada School Shooting News: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में मंगलवार को दशक का सबसे घातक हमला हुआ। ब्रिटिश कोलंबिया एक स्कूल में हुई जानलेवा शूटिंग जिसमें अब तक नौ लोगों के मारे जाने की सूचना की आरोपी एक 18 साल की ट्रांस महिला है। हमलावर को मानसिक रूप से बीमार बताया गया है।

आरोपी जेसी वैन रूटसेलर ने हमले से पहले अपनी मां और सौतेले भाई को मार डाला और फिर स्कूल में मास शूटिंग की घटना को अंजाम दिया। हालांकि, इस घातक हमले के पीछे कोई वजह नहीं बताई गई है। मंगलवार को ब्रिटिश कोलंबिया के पैसिफिक प्रांत में 2,400 लोगों की दूर की कम्युनिटी टम्बलर रिज में हुई शूटिंग के बाद हमलावर ने सुसाइड कर लिया।

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कमांडर ड्वेन मैकडोनाल्ड ने बताया कि रूटसेलर एक ट्रांसजेंडर महिला थी जो बायोलॉजिकली पुरुष पैदा हुई थी और चार साल पहले उसने टारगेट किए गए हाई स्कूल को छोड़ दिया था। ऑफिसर ने कहा कि शूटर के पास पहले हथियारों का लाइसेंस था, जो खत्म हो गया था, और हथियार पहले उसके घर से जब्त किए गए थे, लेकिन बाद में वापस कर दिए गए थे।

रूटसेलर की मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारी की भी हिस्ट्री रही है, और पुलिस उसका हाल जानने के लिए उसके घर आती-जाती रहती थी। अधिकारी ने कहा कि उसे उसे प्रोविंशियल मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत असेसमेंट के लिए एक से ज्यादा बार पकड़ा गया था। एक समय पर वो उसी स्कूल में पढ़ती थी, जहां उसने हमला किया। चार साल पहले उसने स्कूल छोड़ दिया था।

मैकडॉनल्ड ने कहा, “पुलिस पिछले कुछ सालों में कई बार उस (परिवार) के घर गई थी, ताकि सस्पेक्ट के मेंटल हेल्थ मौजूदा स्थिति जानी जा सके।” गौरतलब है कि कनाडा में हुई सबसे बुरी मास शूटिंग में से एक में शूटर समेत नौ लोग मारे गए है, जबकि 24 दूसरे घायल हो गए। अधिकारी के अनुसार रूटसेलर ने सबसे पहले अपनी 39 साल की मां और 11 साल के सौतेले भाई को परिवार के घर पर मारा और फिर उस स्कूल पर हमला किया जहां वह पढ़ती थी।

हमले में मारे गए लोगों में – एक 39 साल की महिला टीचर और पांच स्टूडेंट शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि संदिग्ध का स्कूल में किसी भी पीड़ित से कोई रिश्ता नहीं था। उन्हों ने कहा, “अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि किसी को खास तौर पर टारगेट किया गया था।” मैकडोनाल्ड ने कहा कि शूटर, जिसके पास एक लंबी बैरल वाली बंदूक और एक पिस्तौल थी, हत्याकांड के बाद “खुद को मारी गई गोली” से मरा हुआ पाया गया। पुलिस ने क्राइम सीन से एक लंबी बंदूक और एक मॉडिफाइड हैंडगन बरामद की।

उन्होंने कहा कि परिवार के घर में हुई हत्याओं का पता तब चला जब परिवार के एक और सदस्य ने पड़ोसियों को बताया। मैकडोनाल्ड ने कहा कि शुरुआती कॉल के दो मिनट बाद अधिकारी स्कूल पहुंचे। जब वे पहुंचे, तो उनकी तरफ भी गोलियां चलाई गईं। हालांकि, पुलिस ने कहा कि हमले का मकसद अभी साफ नहीं है।

कनाडा के स्कूल में भीषण गोलीबारी, 10 लोगों की मौत; कई गंभीर रूप से घायल