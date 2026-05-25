कनाडा की पील रीजनल पुलिस ने जबरन वसूली के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी भारतीय मूल के हैं। इन पर आरोप है कि ये एक इंटरनेशनल एक्सटॉर्शन नेटवर्क चलाते थे। यह गिरोह ग्रेटर टोरंटो एरिया और साउथ एशियन बिज़नेस मालिकों और कम्युनिटी के लोगों खासकर पंजाबी डायस्पोरा को टारगेट करता था। कनाडाई अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों को अपराधिक कार्रवाई के बाद डिपोर्टेशन का भी सामना करना पड़ सकता है।

पील रीजनल पुलिस ने की कार्रवाई

पील रीजनल पुलिस की एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स के नेतृत्व में जॉइंट फोर्सेज़ की जांच के तहत रविवार को इन गिरफ्तारियों की घोषणा की गई। दिसंबर 2025 में शुरू हुई यह जांच इस साल अप्रैल में कई जगहों पर संयुक्त रेड के साथ खत्म हुई और 106 क्रिमिनल चार्ज लगे। पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपी ‘फॉर ब्रदर्स’ नाम के एक अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध गिरोह से जुड़े थे, जो ब्रैम्पटन, मिसिसॉगा, कैलेडन और ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ हिस्सों में पीड़ितों को टारगेट करता था। साथ ही अमेरिकी में कैलिफ़ोर्निया तक भी कनेक्शन बनाए रखता था।

जबरन वसूली करता था गिरोह

जांच अधिकारियों के मुताबिक पीड़ितों (जिनमें रेस्टोरेंट मालिक और ट्रकिंग कंपनी ऑपरेटर शामिल हैं) से बार-बार जबरन वसूली की मांग की जाती थी। पुलिस ने कहा कि नियम न मानने पर अक्सर हिंसक जवाबी कार्रवाई होती है, जिसमें गोलीबारी और आगजनी के हमले शामिल हैं।

पील रीजनल पुलिस चीफ निशान दुरईप्पा ने गिरफ्तारियों की घोषणा करते हुए कहा, “जबरन वसूली सिर्फ एक इलाके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह देश और विदेश दोनों जगह जुड़ी हुई है। इससे निपटने के लिए एजेंसियों के बीच बॉर्डर पार मजबूत सहयोग और इंटेलिजेंस शेयरिंग की ज़रूरत है।”

दुरईप्पा ने कहा कि यह कार्रवाई कई कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मिलकर की गई कोशिशों को दिखाती है ताकि इन नेटवर्क को रोका जा सके और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सके। उन्होंने दक्षिण एशियाई समुदाय में पैदा हुए डर को भी माना और कहा कि पुलिस ऐसे अपराधों को रोकने और समुदाय की सुरक्षा पक्का करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

पुलिस ने आरोपियों को कुल 24 घटनाओं से जोड़ा, जिनमें गोलीबारी और आगजनी के हमलों से जुड़े 16 हिंसक अपराध शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने कहा कि नेटवर्क से जुड़ी कई घटनाओं में कम से कम 324 राउंड गोलियां चलाई गईं। जांचकर्ताओं द्वारा बताए गए मामलों में से एक में कैलेडन में एक रिहायशी प्रॉपर्टी पर कथित गोलीबारी और आगजनी का हमला शामिल था, जिसके कुछ मिनट बाद ब्रैम्पटन में एक बिजनेस की जगह पर एक और गोलीबारी हुई।

17 गिरफ्तार

अधिकारियों ने कहा कि अभियान में 6 हथियार, अवैध ड्रग्स, कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और धोखाधड़ी वाले पहचान दस्तावेज भी जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान ब्रैम्पटन के 25 वर्षीय इकबाल सिंह भगरिया, नॉरवल के 24 वर्षीय आकाशदीप सिंह, सरे के 25 वर्षीय रविंदर सिंह, 25 वर्षीय जशनबीर सिंह, ब्रैम्पटन के 26 वर्षीय दिलावरप्रीत सिंह, 21 वर्षीय मंदीप सिंह, 22 प्रभदीप सोहल, 22 वर्षीय प्रतापबीर घुमन, 29 वर्षीय अजयदीप सिंह, 29 वर्षीय नवरूप सिंह, राजन सिंह, अमृतजोत सिंह, जशनप्रीत सिंह, सुखविंदर सिंह, मोहिंदर सिंह और गौतम गिरफ्तार किया गया। हालांकि कोर्ट में कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ।

कैनेडियन अधिकारियों ने कहा कि पील रीजनल पुलिस ने जिन 6 लोगों पर आरोप लगाए हैं, उन्हें इमिग्रेशन से जुड़े नतीजों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें क्रिमिनल कार्रवाई पूरी होने के बाद कनाडा से निकालना भी शामिल है। इसके अलावा कनाडा बॉर्डर सर्विसेज़ एजेंसी (CBSA) ने इमिग्रेशन में शामिल न होने के आधार पर छह लोगों को हिरासत में लिया। CBSA प्रेसिडेंट एरिन ओ’गोरमैन ने कहा कि एजेंसी ने ज़बरदस्ती वसूली से जुड़ी गतिविधियों से जुड़े इमिग्रेशन कानून को और सख्त कर दिया है।

ओगोरमैन ने कहा, “7 मई, 2026 तक हमने 446 इमिग्रेशन जांच शुरू की हैं, 118 हटाने के ऑर्डर जारी किए हैं और 55 लोगों को हटाया है।” ये नई गिरफ्तारियां कनाडा में दक्षिण एशियाई समुदायों को निशाना बनाकर ज़बरदस्ती वसूली की कोशिशों में तेज़ी से बढ़ोतरी को लेकर बढ़ती चिंता के बीच हुई हैं, खासकर ओंटारियो में पील रीजन और ब्रिटिश कोलंबिया में सरे जैसे ज़्यादा पंजाबी आबादी वाले इलाकों में।

2023 से चल रही कार्रवाई

पील पुलिस ने 2023 में बिज़नेस मालिकों की धमकियों, डराने-धमकाने और हिंसा की शिकायतों में बढ़ोतरी के बाद एक खास जबरदस्ती वसूली जांच टास्क फोर्स बनाई थी। 2024-25 के दौरान की गई प्रोजेक्ट आउटसोर्स समेत पिछली जांचों में भी ऐसे नेटवर्क का पता चला था जिन पर जबरन वसूली, संगठित हिंसा और टोइंग इंडस्ट्री में धोखाधड़ी करने का आरोप था। कनाडा में कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने बार-बार बताया है कि कैसे ऐसे ग्रुप कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नकली फोन नंबर और ड्राइव-बाय शूटिंग या आगजनी की धमकियों का इस्तेमाल करके दक्षिण एशियाई बिजनेस कम्युनिटी के सदस्यों से पैसे वसूलते हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि बदले की कार्रवाई के डर से कई मामले कम रिपोर्ट किए जाते हैं।

इस साल जनवरी में कनाडा की फेडरल सरकार ने जबरन वसूली से जुड़े अपराधों से निपटने, पीड़ितों की मदद करने वाली सेवाओं को मजबूत करने और एजेंसी के बीच तालमेल बढ़ाने में पील पुलिस की मदद के लिए 1 मिलियन कनाडाई डॉलर तक की फंडिंग की घोषणा की।

रूबियो पर ईरान का तंज

रूबियो ने जैसे ही भारत की धरती पर कदम रखा था, वैसे ही ईरान ने उन पर सभ्यता को लेकर तंज कसा था। ईरान के मुंबई वाणिज्य दूतावास ने लिखा था, “थोड़ा सीख लो, सभ्यता का क्रैस कोर्स फ्री में मिल जाएगा।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें