ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। डाउनिंग स्ट्रीट से जारी एक बयान में कीर स्टार्मर ने कहा कि उन्होंने अपने फैसले की जानकारी किंग चार्ल्स को दे दी है और अगले पीएम चुने जाने तक वे पद पर बने रहेंगे। कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। लेबर पार्टी में कीर स्टार्मर को लेकर नाराजगी बढ़ रही थी। अपने इस्तीफे में कीर स्टार्मर ने कहा कि वह नए पीएम को समर्थन देते रहेंगे।

अपने फैसले की घोषणा करते हुए स्टार्मर ने कहा कि लेबर पार्टी के सामने सवाल यह था कि क्या वे अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, “मैंने इस सवाल का अपनी पार्टी का जवाब सुन लिया है और मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। मैंने जो भी फैसला लिया है, वह मेरे प्रिय देश को सर्वोपरि रखने के बारे में रहा है। मैं लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देता हूं।”

कब होगा नए नेता का चुनाव?

स्टार्मर ने कहा कि उन्होंने सोमवार सुबह किंग से बात की थी और लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति से नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था। नए नेतृत्व के लिए नामांकन 9 जुलाई को शुरू होंगे और संसद के गर्मी की छुट्टियों से पहले समाप्त हो जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि सितंबर में सांसदों के लौटने से पहले एक नया लेबर नेता नियुक्त हो जाए। तब तक स्टार्मर ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्य जारी रखेंगे।

स्टार्मर ने क्या कहा?

अपने भाषण के दौरान स्टार्मर ने लेबर पार्टी के सत्ता में वापसी के सफर का जिक्र किया और पार्टी नेता के रूप में अपने कार्यकाल का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसी लेबर पार्टी विरासत में मिली थी जो राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक रूप से दिवालिया थी और उन्हें बार-बार कहा गया था कि पार्टी खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा, “लेकिन हमने उन लोगों को गलत साबित कर दिया।” स्टारमर ने आगे कहा कि उनके नेतृत्व ने यहूदी-विरोधी भावना के जहर को जड़ से उखाड़ फेंककर और अर्थव्यवस्था, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर विश्वास बहाल करके लेबर पार्टी को बदल दिया।

2024 में पीएम बने थे स्टार्मर

कीर स्टार्मर ने 2024 के चुनाव में लेबर पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई थी और 14 साल के कंजर्वेटिव शासन को समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री बने थे। उनकी सरकार को शुरू में जनता का भरपूर समर्थन मिला, लेकिन बाद में अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं और पार्टी के आंतरिक मतभेदों को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

बता दें कि लेबर पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि कीर स्टार्मर को अपना पद छोड़ देना चाहिए। सांसद कह रहे थे कि स्टार्मर को कम से कम यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह कब तक पद पर बने रहेंगे। लोगों का मानना है कि स्टार्मर अपने चुनावी वादों के मुताबिक ब्रिटेन के लोगों का जीवन स्तर सुधारने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं।

कीर स्टार्मर के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी एंडी बर्नहैम इस समय उन्हें चुनौती देने वाले सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हाल ही में चुनावी सफलता मिलने के बाद उन्होंने वादा किया है कि वह देश को नई दिशा देने का काम करेंगे। उनके समर्थक भी चाहते थे कि स्टार्मर स्वेच्छा से अपना पद छोड़ दें।

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