जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त किए जाने के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खासा परेशान है। इसके नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात है कि विदेशों में पाकिस्तान मूल के नागरिक उन लोगों को भी निशाना बना रहे हैं जिन्होंने कश्मीर पर भारतीय कार्रवाई का समर्थन किया।

ऐसा ही एक मामला ब्रिटेन में सामने आया, यहां भारत का समर्थन करने वाली बिट्रिश पत्रकार केटी हॉपकिंस के साथ लंदन में पाकिस्तान समर्थक भीड़ ने बुरा बर्ताव किया। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में हॉपकिंस संग बुरे बर्ताव को उनका जम्मू-कश्मीर मामले में भारत के प्रति समर्थन माना गया है।

हॉपकिंस संग बुरे बर्ताव का ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तान मूल के लेखक तारेक फतेह ने भी घटना से जुड़ा एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा, ‘हिंदू त्योहार के प्रति अनादर दिखाने के लिए पाकिस्तान मूल के लोगों ने लंदन में धावा बोल दिया।’

A Pakistani Muslim mob in London allowed to protest on the religious festival of #Diwali2019

I went along to show my support for the peaceful Indian diaspora & #Modi

This was the treatment I faced

WATCH pic.twitter.com/96oA2Nb3Ns

— Katie Hopkins (@KTHopkins) October 27, 2019