ब्रिटिश कोलंबिया में 24 अक्टूबर को हुए प्रोविंशियल (प्रांतीय) इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। इस दक्षिणपंथी राजनीतिक दल ने 93 सीटों में से 64 सीटें जीतीं जबकि रुलिंग पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक (NDP) ने 27 सीटें जीती हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की यह जीत इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि 1928 के बाद पहली बार प्रांतीय इलेक्शन में यह पार्टी जीती है। इसके अलावा इस जीत को और यागदार बनाने वाली बात यह भी है कि इस चुनाव में कुल 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पंजाबी मूल के हैं और इन्होंने जीत दर्ज की है।

इन 15 उम्मीदवारों में से 12 कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और 3 उम्मीदवार न्यू डेमोक्रेटिक (NDP) के हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रांतीय चुनाव जीतने के बाद अब कंजर्वेटिव पार्टी अगली सरकार बनाने की तैयारी में है।

पिछले साल के नतीजे कैसे थे?

यह नतीजा पिछले चुनाव के मुकाबले पंजाबी मूल के विधायकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बड़े बदलाव का संकेत देता है। साल 2024 के प्रांतीय चुनाव में पंजाबी मूल के 14 उम्मीदवार जीते थे। इनमें नौ NDP और पांच कंजर्वेटिव पार्टी से थे। इस बार तस्वीर बदल गई है और पंजाबी मूल के विजयी उम्मीदवारों में कंजर्वेटिव पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है।