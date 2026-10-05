ब्रिटेन की राजधानी लंदन से अमेरिका के शिकागो शहर जा रही एक ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट सोमवार को हवा में उड़ते समय 28000 फीट नीचे गिर गई। अचानक फ्लाइट के गिरने की इस घटना के बाद इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है।

लंदन हीथ्रो से शिकागो ओ’हेयर के लिए उड़ान भरने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA-295 ने कथित तौर पर आयरलैंड के ऊपर से उड़ान भरते समय इंटरनेशनल इमरजेंसी कोड 7700 के संकेत दिए।

9000 फीट की ऊंचाई तक नीचे आ गई फ्लाइट

इधर विमानों की निगरानी रखने वाली संस्था फ्लाइटरडार-24 के भी मुताबिक, लंदन से शिकागो जाने वाली फ्लाइट BA-295 ने 7700 का स्क्वॉक सिग्नल भेजा और आयरलैंड के ऊपर 9000 फीट की ऊंचाई तक नीचे आ गई।

#BA295 from London to Chicago squawking 7700 and descended down to 9000 feet above Ireland. https://t.co/KTkShOpJUh pic.twitter.com/McVLR7XzEA — Flightradar24 (@flightradar24) October 5, 2026

जी-वीआईए के रूप में रजिस्टर्ड बोइंग 777-200ईआर फ्लाइट ने स्थानीयर समयानुसार 11.50 बजे हीथ्रो के टर्मिनल-5 से उड़ान भरी और उसे करीब 8.40 घंटे की यात्रा के बाद शिकागो के लिए रवाना होना था।

इमरजेंसी की घोषणा का खुलासा नहीं

फ्लाइट आयरलैंड के ऊपर से गुजरते समय फ्लाइट करीब 37000 फीट की ऊंचाई तक उड़ रही थी, इसके बाद वह हवा में तेजी से करीब 9000 फीट की ऊंचाई तक नीचे आ गई।

फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के हवाले से यूके मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि BA-295 बाद में लंदन के हीथ्रो की ओर मुड़ गई, इससे यह साफ तौर पर संकेत मिला कि फ्लाइट शिकागो की नहीं जाएगी। हालांकि इमरजेंसी की घोषणा का तुरंत कारण स्पष्ट नहीं हो सका।