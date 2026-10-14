ब्रिटेन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ब्रिटिश गृह मंत्रालय के डेटा से पता चला है कि ब्रिटेन में हिंदुओं को टारगेट करके धर्म से जुड़े हेट क्राइम में 15% की बढ़ोतरी हुई है। पुलिस ने मार्च 2025 से इस साल मार्च के बीच इंग्लैंड और वेल्स में कुल 146,825 हेट क्राइम रिकॉर्ड किए। धार्मिक हेट क्राइम में 13% की बढ़ोतरी हुई। मुसलमानों को टारगेट करके किए गए हेट क्राइम में भी 15% की बढ़ोतरी हुई।

वहीं यहूदियों को टारगेट करके किए गए हेट क्राइम में 10% की बढ़ोतरी हुई, सिखों को टारगेट करके किए गए हेट क्राइम में 3% की बढ़ोतरी हुई और ईसाइयों को टारगेट करके किए गए हेट क्राइम में 24% की बढ़ोतरी हुई। लोगों में डर, चिंता या परेशानी से जुड़े अपराध, मुसलमानों और यहूदियों को टारगेट करके किए गए सबसे आम हेट क्राइम थे।

हिंदू काउंसिल ने क्या कहा?

हिंदू काउंसिल UK के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल भनोट ने कहा कि हिंदुओं के मामले में ऐसा नहीं है, जिनके साथ गंभीर शारीरिक हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े सही तस्वीर नहीं दिखाते, क्योंकि अगर कोई हेट क्राइम फिजिकल असॉल्ट नहीं है, तो कई हिंदू अभी भी चुपचाप सहना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, “वे इसकी रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि अधिकारी कुछ करेंगे। हालांकि हिंदू मंदिर अपनी सिक्योरिटी के लिए सरकारी फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया है।”

ब्रिटिश हिंदुओं के लिए एक एडवोकेसी ग्रुप INSIGHT UK के एक प्रवक्ता ने कहा, “सिनेगॉग और मस्जिदों के पास डेडिकेटेड प्रोटेक्शन स्कीम हैं, जबकि हिंदू मंदिरों के पास कोई नहीं है और उन्हें जनरल फंडिंग के एक छोटे से हिस्से के लिए मुकाबला करना पड़ता है।”

‘एंटी-हिंदू नफरत बढ़ रही’

प्रवक्ता ने बताया कि आकड़ों के साथ गृह विभाग की लिखी हुई कमेंट्री सिर्फ़ यहूदियों और मुसलमानों के बारे में थी, जिसमें हिंदुओं का कोई ज़िक्र नहीं था, जो UK का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक ग्रुप है। प्रवक्ता ने कहा, “15% की बढ़ोतरी को टेबल में एक लाइन की तरह नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हमारा एंटी-हिंदू हेट सर्वे, जो नवंबर में पब्लिश होना था, उसमें 2,688 जवाब आए थे। हर जवाब देने वाले ने एंटी-हिंदू नफरत देखी या महसूस की थी, जिसमें फिजिकल वायलेंस और ऑनलाइन हैरेसमेंट से लेकर मंदिर में तोड़-फोड़ और मीडिया और एजुकेशन में हिंदू धर्म को गलत तरीके से दिखाना शामिल था।”

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